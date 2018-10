Nuova lettera di Bruxelles all' Italia | chiarimenti sul debito entro il 13 novembre

Manovra : Mef - Nuova lettera Ue su debito : risposta entro il 13 novembre : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricevuto una nuova lettera dalla Commissione europea in cui viene chiesto di fornire una relazione sui cosiddetti "fattori rilevanti" che possano giustificare un andamento ...

Legge di Bilancio - Nuova lettera dalla Ue al Mef : “Spiegate perché il debito scende meno di quanto richiesto” : Il Mef ha ricevuto una nuova lettera dalla Commissione europea in cui si chiede “di fornire una relazione sui cosiddetti ‘fattori rilevantì che possano giustificare un andamento del rapporto debito/PIL con una riduzione meno marcata di quella richiesta”. E’ quanto si Legge sul sito del ministero dell’Economia, in cui si precisa che la risposta “dovrà essere trasmessa entro il prossimo 13 novembre”. lettera analoga ...

Clamoroso dalla Francia! I principali top player inviano una lettera all’ITF : boicottata la Nuova Coppa Davis : Continuano le forti proteste contro il nuovo format della Coppa Davis: i principali top player avrebbero inviato una lettere all’ITF per dichiarare il loro rifiuto a partecipare alla competizione Il nuovo format della Coppa Davis continua a ricevere pareri negativi. I primi ad esporsi erano stati i giocatori della nazionale francese, poi è toccato a Roger Federer, ed infine ad Alexander Zverev. Tutti sulla stessa lunghezza ...

Grandi classici di teatro - cinema - musica e letteratura nelle riletture originali di artisti contemporanei : al via la Nuova stagione del ... : In cartellone anche Ascanio Celestini che lunedì 14 gennaio propone un viaggio attraverso tre suoi spettacoli. Con la B allata dei senza tetto l'artista porta in scena personaggi di Laika , Pueblo e ...

Storia - Univr : scoperta Nuova lettera di Dante Alighieri : La lettera che, nell’agosto del 1312, Cangrande della Scala, signore di Verona, inviò al novello imperatore Enrico VII, con altissima probabilità fu opera della mente di Dante Alighieri. La scoperta potrebbe non solo portare al pubblico un nuovo scritto Dantesco, che andrebbe ad arricchire il corpus delle sue opere, ma dimostrerebbe che Dante rimase a Verona molto più a lungo di quanto si pensasse, rendendo la città scaligera la dimora in ...

BergamoScienza 2018 - aperta la Nuova edizione fra emozioni e letteratura : ... ha visto i due esperti confrontarsi sul tema delle emozioni, un argomento in grado di unire due settori apparentemente lontani come scienza e letteratura: "Esperienze spiacevoli possono non esser ...

Giallo di Cornuda - lettera anonima apre una Nuova pista : “Sofiya sapeva qualcosa del crac di Veneto Banca” : Una ex dipendente di Veneto Banca scrive: "Sofiya frequentava un funzionario di Veneto Banca nel periodo del crac con ammanchi di svariati miliardi di euro: poteva essere a conoscenza di alcune cose". La 43enne ucraina è statat trovata cadavere in una scarpata in provincia di Vicenza nel dicembre 2017. Suicida subito dopo il compagno Pascal.Continua a leggere