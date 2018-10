Nuova lettera dell' Ue all' Italia | manovra incompatibile con il calo del debito

Nuova lettera Ue al ministero dell'Economia : risposte entro il 13 novembre - 'Troppo debito - è preoccupante' : Il ministero dell'Economia ha ricevuto una Nuova lettera dalla Commissione europea in cui si chiede "di fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevanti' che possano giustificare un andamento del rapporto debito /...

Nuova lettera dell’Ue all’Italia : chiarimenti sul debito entro il 13 novembre : La Commissione Europea ha inviato una Nuova lettera al governo italiano, in particolare al ministero dell’Economia, per chiedere «una relazione sui cosiddetti “fattori rilevanti” che possano giustificare un andamento del rapporto debito /Pil con una riduzione meno marcata di quella richiesta». Lo fa sapere, sul suo sito internet, il ministero guid...

Clamoroso dalla Francia! I principali top player inviano una lettera all’ITF : boicottata la Nuova Coppa Davis : Continuano le forti proteste contro il nuovo format della Coppa Davis : i principali top player avrebbero inviato una lettere all’ITF per dichiarare il loro rifiuto a partecipare alla competizione Il nuovo format della Coppa Davis continua a ricevere pareri negativi. I primi ad esporsi erano stati i giocatori della nazionale francese, poi è toccato a Roger Federer, ed infine ad Alexander Zverev. Tutti sulla stessa lunghezza ...

Grandi classici di teatro - cinema - musica e letteratura nelle riletture originali di artisti contemporanei : al via la Nuova stagione del ... : In cartellone anche Ascanio Celestini che lunedì 14 gennaio propone un viaggio attraverso tre suoi spettacoli. Con la B allata dei senza tetto l'artista porta in scena personaggi di Laika , Pueblo e ...