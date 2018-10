Nuoto | UFFICIALE | Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nel Trofeo Nico

oasport

(Di martedì 30 ottobre 2018) Lo si era intuito dalle recenti esternazioni pubbliche e oggi una notiziac’è:al via dei 200nella 45a edizione delSapio, nella Piscina Sciorba di Genova (9-11 novembre). La comunicazione da parte degli organizzatori del meeting ligure non ha i connotati del “fulmine a ciel sereno” ma è frutto di una riflessione attenta da parte dell’atleta veneta che, dopo la partecipazione all’evento di Torino (posteriore ai Mondiali in vasca corta a Hangzhou, dall’11 al 16 dicembre),sui blocchetti della sua specialità anche nella manifestazione genovese. Un programma quello della fuoriclasse di Spinea che, a questo punto, potrebbe vederla protagonista nella rassegna iridata in Asia proprio nella distanza che le permise di laurearsi campionessa del mondo a Windsor (Canada) due anni fa. Vedremo. Non ...