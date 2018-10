Nubifragi e trombe d' aria Il Viminale | Restate in casa

Nubifragi senza tregua sull'Italia : 6 morti |Alberi caduti - trombe d'aria : molti danni : Un albero finisce su una Smart: due vittime a Castrocielo, nel Frusinate. Un morto a Latina mentre ad Albisola (Savona) una donna è stata uccisa da un oggetto trascinato dal vento. A Napoli e a Feltre (Belluno) due vittime per la caduta di alberi. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Nubifragi senza tregua sull'Italia : 6 morti |Alberi caduti - trombe d'aria : molti danni : Un albero finisce su una Smart: due vittime a Castrocielo, nel Frusinate. Un morto a Latina mentre ad Albisola (Savona) una donna è stata uccisa da un oggetto trascinato dal vento. A Napoli e a Feltre (Belluno) due vittime per la caduta di alberi. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Nubifragi senza tregua sull'Italia : 6 morti |Alberi caduti - trombe d'aria : molti danni : Due giovani morti nel Frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Nubifragi senza tregua sull'Italia : 5 morti |Alberi caduti - trombe d'aria : molti danni : Due giovani morti nel Frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Nubifragi sull'Italia : 5 morti e un disperso |Alberi caduti - trombe d'aria : molti danni : Due giovani morti nel Frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Meteo - è allerta maltempo in tutta Italia : Nubifragi e trombe d'aria da Nord a Sud : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...

Allerta Meteo Estofex - la goccia fredda alimenta il maltempo al Sud con Nubifragi - grandine e trombe marine : Allerta Meteo – Dopo una giornata di maltempo e piogge torrenziali su molte aree del Sud Italia, oggi, martedì 23 ottobre, il maltempo andrà a concentrarsi più verso l’estremo Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi, importanti avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, Malta, Grecia, Turchia meridionale, Cipro, Libano e Siria per nubifragi e grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di ...

Maltempo in Calabria : “coppia” di trombe marine a Fiumefreddo Bruzio - Nubifragio a San Biase [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Allerta Meteo Estofex - continua il maltempo al Sud : ancora temporali - Nubifragi e trombe marine : Allerta Meteo – continua il maltempo al Sud Italia e arriva un nuovo avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Allerta Meteo di livello 1 per alcune parti dell’Italia, Malta, Algeria e Tunisia, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento in Tunisia. L’Allerta è valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 17 ottobre. Un’onda di Rossby irrompe sull’Europa occidentale ...

Allerta Meteo Estofex per l’Italia : rischio Nubifragi e trombe marine al Nord - minaccia di grandine e tornado isolati anche per il Sud : Allerta Meteo – Allerta Meteo di livello 1 intorno alle aree della Croazia orientale emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti venti e la minaccia di un tornado isolato. L’Allerta è valida dalle 8 (ora italiana) di domani 2 settembre, alle 8 di lunedì 3 settembre. La parte orientale della Croazia e la Repubblica Ceca sudorientale sono, invece, sotto un’Allerta di ...