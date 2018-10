Novembre alla Fabbrica del vapore dedicato alla partecipazione giovanile

Sulmona film festival dal 7 Novembre il via alla 36° edizione : L'Aquila - Il festival del cinema di Sulmona è ormai alle porte, la 36° edizione della kermesse avrà inizio il 7 novembre e si protrarrà fino al 10, le proiezioni dei lavori in concorso si terranno presso il cinema Pacifico. Sarà possibile acquistare i biglietti già dal 26 ottobre nella biglietteria presso la Rotonda di San Francesco in Corso Ovidio, dove sarà possibile avere le prime informazioni ...

4 Novembre - dopo le polemiche sulla locandina - ecco gli spot della Difesa inviati alla Presidenza del Consiglio - I VIDEO : dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla locandina del ministero della Difesa in vista del 4 novembre, attaccata anche dall'ex generale Marco Bertolini , "immagini da Festa della Mamma, che disonora ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Niente congresso alla Leopolda : nessun annuncio di Minniti nel weekend - probabile data del sì il 6 Novembre : Niente congresso alla Leopolda. A dispetto delle voci che corrono da giorni negli ambienti Pd e delle speranze che circolano in alcuni ambienti renziani, Marco Minniti non annuncerà la sua corsa alla segreteria del Pd nel weekend prossimo alla vecchia stazione di Firenze, dove, come è consuetudine da anni, Matteo Renzi riunisce il suo 'popolo'. L'ex ministro degli Interni sta valutando l'idea di correre al congresso, lanciata da ...

Dalla green economy il rilancio dell’occupazione in Italia : il 6 e 7 Novembre la 7ª edizione degli Stati Generali : green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia: è questo il tema della 7° edizione degli Stati Generali della green economy 2018 che si svolgeranno a Rimini, nell’ambito di Ecomondo, i prossimi 6 e 7 novembre. L’evento è organizzato, con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dal Consiglio Nazionale della green economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, che quest’anno presenterà ai rappresentanti ...

Il Faro in una stanza : a 90 dalla pubblicazione di 'Orlando' - a Novembre la terza edizione del festival dedicato a Virginia Woolf : Un mondo fatto di estro, dandysmo e ricercata raffinatezza, che vide tra i suoi protagonisti Eddy Sackville-West, Virginia Woolf e Vita Sackville-West, poetessa, scrittrice, straordinaria giardiniera ...

Paesi che vai Rai 1 alla scoperta dei castelli del Trentino l’11 Novembre : In questi giorni Livio Leonardi, ideatore e conduttore della storica trasmissione “Paesi che vai…”, in onda tutte le domeniche alle

Battlefield 5 in uscita a Novembre : i cambiamenti ufficiali rispetto alla beta : Mancano poco meno di due mesi all'uscita di Battlefield 5 e DICE continua la sua minuziosa opera di analisi del feedback dell'utenza. In questo articolo ve ne avevamo parlato proprio nel periodo della open beta di Battlefield 5: l'azienda aveva già dichiarato come il gioco dopo il lancio cambierà proprio grazie alle opinioni dei giocatori, rendendo così la beta non solo occasione di prova, ma anche di confronto diretto con il pubblico. Un ...