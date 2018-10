Nomine Rai | lottizzazione era la nostra e lottizzazione è la loro

huffingtonpost

: Nomine Rai: in pole Carboni al Tg1, Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3 - Corriere : Nomine Rai: in pole Carboni al Tg1, Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3 - repubblica : Rai, le nomine dei telegiornali. Carboni al Tg1, Sangiuliano al Tg2, Paterniti al Tg3 [news aggiornata alle 11:18] - sole24ore : L’editoriale di Fabio Tamburini, direttore del @sole24ore sulle nomine del #GovernoDelCambiamento dalla #Rai alla… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) LeRai sono discutibili. Cioè: se ne può discutere senza eccessivo scandalo, ma non bisogna nemmeno spargere fumo di incenso. Fanno parte di un repertorio consueto, e ne riflettono i torti e le ragioni.Ora: chi scrive, in anni lontani, fu Consigliere d'Amministrazione della Rai, in cosiddetta quota democristiana. In un certo senso, sono stato figlio e padre di molte lottizzazioni, facendo alcune scelte che rivendico e altre scelte di cui magari mi dolgo. A quel tempo, i partiti facevano il bello e il cattivo tempo e noi ne eravamo propaggini. Cosa su cui ovviamente si può discutere e di cui sicuramente non si può fare vanto.Il fatto che ora il gran ballo dellesi svolga, suppergiù, alla maniera di prima può scandalizzare molti, e forse è bene che sia così. Ma il sottoscritto, certo, non può lanciare un anatema ...