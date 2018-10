Nomine Rai | chi è Casimiro Lieto | candidato alla direzione di Rai2

Rai - c'è l'ok alle Nomine. Ecco chi sono i nuovi direttori delle testate giornalistiche : «Tre testate - si legge in una nota - erano senza direttore si trova soluzione per due e una, Rai Sport, resta ancora con un interim. Perché? Si procede al cambio, invece, di direttori nella pienezza ...

Rai - nuove Nomine : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 - Paterniti al Tg3 : Gennaro Sangiuliano La lista delle nuove nomine Rai è pronta. L’AD Fabrizio Salini l’ha consegnata ai Consiglieri d’Amministrazione di Viale Mazzini in vista della riunione di domani. Nel documento sono indicate le seguenti proposte: Giuseppe Carboni sarà il direttore del Tg1, Gennaro Sangiuliano del Tg2, Giuseppina Paterniti del Tg3. Alessandro Casarin andrà alla Tgr e Luca Mazzà (attuale direttore del Tg3) a Radio Rai. Rai, ...

Rai - di tutto ma di meno : le Nomine sono frutto della testa di Salini o di Lega e M5s? : I colleghi che assumeranno le direzioni dei telegiornali sono stati scelti dall’amministratore deLegato della Rai. Tra di essi ci sono figure con curriculum impeccabili, penso a quello di Giuseppina Paterniti, indicata alla guida del Tg3. La questione qui e adesso è se i nomi sono il frutto della testa di Fabrizio Salini, il dirigente a cui i partiti hanno dato potere di scelta e indicazione, oppure sono l’esito di un accordo separato tra Luigi ...

Nomine Rai - lottizzazione era la nostra e lottizzazione è la loro : Le Nomine Rai sono discutibili. Cioè: se ne può discutere senza eccessivo scandalo, ma non bisogna nemmeno spargere fumo di incenso. Fanno parte di un repertorio consueto, e ne riflettono i torti e le ragioni.Ora: chi scrive, in anni lontani, fu Consigliere d'Amministrazione della Rai, in cosiddetta quota democristiana. In un certo senso, sono stato figlio e padre di molte lottizzazioni, facendo alcune scelte che rivendico e altre ...

Grillini e leghisti trovano accordo a metà : ecco le Nomine in Rai : I soci della maggioranza di Governo hanno trovato l’accordo sulle nomine ai telegiornali della Rai. In base al patto tra

Nomine Rai - intesa M5s-Lega sui direttori : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3 : intesa tra Lega e M5s sulle Nomine Rai . Via libera all'ad di viale Mazzini Fabrizio Salini sui nomi dei direttori: al Tg1 andrà Giuseppe Carboni , giornalista del Tg2 specializzato da anni nelle ...

Nomine Rai : Giuseppe Carboni al Tg1 - Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Giuseppina Paterniti al Tg3 : Accordo raggiunto tra Movimento 5 stelle e Lega sulle Nomine Rai. Si tratta di Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Parteniti al Tg3, Luca Mazzà alla Radio e Alessandro Casairn al Tgr.Sono queste le proposte di nomina formulate dall'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, inviate ai consiglieri in vista del Cda di mercoledì. Cda che procederà alle Nomine.

Rai - intesa sulle Nomine : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 : E' stata trovata l'intesa nella maggioranza sulle nomine ai telegiornali della Rai. L'accordo prevede Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3, Alessandro ...

Nomine ai telegiornali Rai - la proposta dell'ad : «Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 - Paterniti al Tg3» : Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3 e Luca Mazza alla Radio. Sono, secondo quanto si apprende, le proposte di nomina formulate dall'amministratore delegato ...

Rai - le Nomine dei telegiornali. Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 - Paterniti al Tg3 : Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Sono, secondo quanto si apprende, le proposte di nomina formulate dall'amministratore delegato ...

Stretta su Nomine Rai. Curricula nuovi direttori in arrivo al cda : Roma, 29 ott., askanews, - Sembra quasi fatta la prima tornata di nomine Rai, i consiglieri di amministrazione riceveranno probabilmente i Curricula solo domattina, appena 24 ore prima del consiglio ...

Rai - impasse sulle Nomine : oggi nuovo vertice : L'impasse sulle nomine Rai non può durare. Questa la linea dell'ex Fabrizio Salini di fronte allo stallo sulla scelta del direttore del Tg1 su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini non riescono ad ...

A che punto è il totoNomine per la Rai : Ultime ore, decisive, per sciogliere il nodo delle nomine ai vertici di reti e testate Rai. Ovvero, disincagliarsi dallo scoglio Tg1: risolto questo, si avrebbe l'effetto incastro, o effetto domino, per tutte le altre direzioni in predicato di essere rinnovate nel Cda convocato per mercoledì 31 ottobre. In caso contrario, l'amministratore delegato Fabrizio Salini avrebbe pronta una soluzione alternativa, e sarebbe esterna ...

A che punto è il totoNomine per la Rai : Ultime ore, decisive, per sciogliere il nodo delle nomine ai vertici di reti e testate Rai. Ovvero, disincagliarsi dallo scoglio Tg1: risolto questo, si avrebbe l'effetto incastro, o effetto domino, ...