Nokia 6 1 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie

Nokia 7.1 potrebbe ricevere a breve l’aggiornamento a Android 9 Pie : Nokia 7.1 è stato avvistato su Geekbench con Android 9 Pie, segno che l'aggiornamento potrebbe arrivare davvero presto. L'articolo Nokia 7.1 potrebbe ricevere a breve l’aggiornamento a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 - Nokia 6 - Honor 6X e LG V40 ThinQ si aggiornano : nuove patch di sicurezza e miglioramenti alla fotocamera : Sono in roll out nuovi importanti aggiornamenti per Nokia 8, Nokia 6, Honor 6X e LG V40 ThinQ, che introducono nuove patch di sicurezza, nel caso dei primi tre, e diversi miglioramenti alla fotocamera, per l'ultimo. L'articolo Nokia 8, Nokia 6, Honor 6X e LG V40 ThinQ si aggiornano: nuove patch di sicurezza e miglioramenti alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus si aggiorna ufficialmente ad Android Pie anche in Italia - video - - aggiornato - : Il rollout della nuova versione software è già partito in tutto il mondo, dunque nei prossimi giorni gli utenti in possesso di un Nokia 7 Plus dovrebbero iniziare a ricevere il firmware a base ...

Nokia 6.1 e 6.1 Plus - Nokia 8 e Sirocco Android Pie 9.0 : le tempistiche dell'aggiornamento : ... dopo aver ottenuto Android Oreo riceverà di fatto l'ultimo aggiornamento principale del sistema operativo con Android Pie 9.0 , salvo cambiamenti di politica aziendale, . Nokia 8 Sirocco invece ...

Nokia 6.1 e 6.1 Plus - Nokia 8 e Sirocco Android Pie 9.0 : le tempistiche dell’aggiornamento : Ecco le tempistiche ufficiali dell’aggiornamento ad Android Pie 9.0 per i Nokia 6.1 e 6.1 Plus e per i top di gamma Nokia 8 e 8 Sirocco: i dettagli.Quando il mio smartphone Nokia sarà aggiornato (se lo sarà) alla nuova versione software Android Pie 9.0?Se vi state ponendo questa domanda, sappiate che tutti i nuovi smartphone del 2018, tra cui quelli di fascia bassa come i Nokia 5.1, Nokia 3.1 e 2.1 saranno aggiornati all’ultima ...

Nokia 7 Plus : è iniziato l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 finale : Nokia 7 Plus sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi feedback positivi.Alla fine come promesso da HMD Global, il Nokia 7 Plus è diventato di fatto il primo smartphone della compagnia finlandese ad utilizzare il sistema operativo Android Pie 9.0 in versione finale.Nokia 7 Plus disponibile l’aggiornamento ad Android Pie 9.0: i dettagliFacendo parte del ...

Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie : partito il roll out dell’aggiornamento : Il ritardo annunciato qualche giorno fa da HMD è stato breve perché l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Nokia 7 Plus da oggi è disponibile al download, dopo alcuni mesi di test in beta. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre : Un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 è in arrivo e introduce le patch di sicurezza aggiornate al mese di settembre. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Nokia 3.1 inizia ad aggiornarsi ad Android 8.1 Oreo - mentre la GPU Turbo arriva su Honor 9 Lite in Italia : Nokia 3.1 inizia ad aggiornarsi a Androdi 8.1 Oreo in diverse nazioni, mentre la GPU Turbo fa il suo esordio su Honor 9 Lite in Italia. L'articolo Nokia 3.1 inizia ad aggiornarsi ad Android 8.1 Oreo, mentre la GPU Turbo arriva su Honor 9 Lite in Italia proviene da TuttoAndroid.

Nokia aggiorna la pagina dedicata agli aggiornamenti di sicurezza : Nokia aggiorna la pagina del proprio sito dedicata agli aggiornamenti di sicurezza, rendendola più completa e chiara rispetto a prima. L'articolo Nokia aggiorna la pagina dedicata agli aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.