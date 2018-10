Nintendo Switch da record | in un anno vende più di GameCube

LEGO Harry Potter : Collection per Nintendo Switch e Xbox One ha una data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group hanno annunciato oggi il lancio di LEGO Harry Potter: Collection per Nintendo Switch e Xbox One, che riunisce in un unico pacchetto i vendutissimi videogiochi LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7 in versione rimasterizzata. Il gioco sarà disponibile in Italia dal 2 novembre.Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO ...

Il prossimo Wolfenstein arriverà su Nintendo Switch : Wolfenstein: Youngblood è stato confermato per PS4, Xbox One e PC. Tuttavia, non c'è stata alcuna notizia fino ad ora per quanto riguarda una versione per Nintendo Switch. A quanto pare, però, le cose potrebbero cambiare.Come riportato da GameSpot, Pete Hines, dirigente marketing di Bethesda, ha dichiarato al PAX Aus che "anche il prossimo gioco di Wolfenstein" arriverà su Switch. Bisogna ricordare, però, che oltre a Wolfenstein: Youngblood, ...

Secondo Bethesda Fallout 76 per Nintendo Switch non è realizzabile : Bethesda è stata uno dei pochi principali publisher che ha portato alcuni titoli di notevole peso su Nintendo Switch. Hanno pubblicato Doom, Wolfenstein II: The New Colossus e Skyrim. Inoltre, Doom Eternal sarà disponibile sull'ibrida al momento del lancio. Come riporta Dualshockers, non sembra che Bethesda cambierà i suoi piani per il sistema molto presto e prendono in considerazione la piattaforma per ogni gioco che hanno in sviluppo, a patto ...

Nintendo Switch - giochi in offerta su Nintendo eShop : Sul Nintendo eShop dedicato a Nintendo Switch è iniziata la promozione “Gioca dove vuoi”. Questa promozione porta sconti fino al 90% su una serie di titoli dedicati alla consolle portatile di Nintendo. Tale offerta, iniziata leggi di più...

The Elder Scrolls Online non vedrà la luce su Nintendo Switch : Il rilascio di The Elder Scrolls Online nel 2014 non è certo stato dei più brillanti, tuttavia da allora gli sviluppatori sono continuamente al lavoro per aggiungere nuovi contenuti, basti pensare all'imminente espansione Murkmire. Oggi però ci chiediamo, vedremo mai questo MMO su Nintendo Switch?Come riporta Gamingbolt, pare che la risposta sia un secco no, come infatti ha affermato il game director Matt Firor durante un'intervista, a quanto ...

Resident Evil 4 - Resident Evil 1 e 0 Remaster in arrivo su Nintendo Switch : Resident Evil 4 è senza dubbio il titolo più controverso (se escludiamo il settimo capitolo) della saga horror di Capcom, amato da alcuni per averne rivoluzionato le meccaniche di gioco e contemporaneamente snobbato dai altri, colpevole di aver abbandonato la componente survival in favore di quella action. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Capcom ha annunciato oggi tramite un post su Twitter che Resident Evil 4, Resident Evil 1 ...

ARK : Survival Evolved : svelata la data di uscita della versione Nintendo Switch : Studio Wildcard ha oggi confermato che ARK: Survival Evolved sarà disponibile in tutto il mondo su Nintendo Switch il 30 novembre 2018. Con ARK: Survival Evolved su Switch, potrete domare i dinosauri, combattere i nemici e creare strutture ovunque: sul divano, a letto, su un autobus o persino a scuola. Creata in collaborazione con Abstraction Games, questa versione portatile dell'avventura Survival open world include tutti i contenuti e le ...

Yomawari : The Long Night Collection è da oggi disponibile in Europa per Nintendo Switch : NIS America è fiera di annunciare che Yomawari: The Long Night Collection è da oggi disponibile in Europa per Nintendo Switch. Questa esclusiva per Nintendo Switch arriverà invece il 30 ottobre in Nord America e il 2 novembre in Oceania.A proposito del gioco:Immergetevi nell'inquietante mondo di Yomawari: Night Alone vestendo i panni di una giovane ragazzina alla ricerca di sua sorella, o condividete i terrori che le studentesse Yui e Haru ...

Vampyr arriverà anche su Nintendo Switch : Focus Home Interactive sta portando Vampyr anche su Nintendo Switch, la società ha comunicato l'annuncio nel suo ultimo report finanziario. Come segnala Nintendoeverything, il gioco sviluppato da Dontnod Entertainment di Life is Strange sarà il primo dello studio su una piattaforma Nintendo.Vestirete anche sull'ibrida i panni del dottor Jonathan Reid. "Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini colpiti dall'influenza della città. ...

Call of Duty : Black Ops 4 e Nintendo Switch dominano le classifiche di vendita giapponesi : Secondo gli ultimi rapporti di Media Create pare che Call of Duty: Black Ops 4 e Nintendo Switch stiano vendendo alla grande sul territorio giapponese, superando anche titoli come Dark Souls (Switch) e SoulCalibur 6.Come riporta Gamingbolt, i titoli di punta Nintendo come Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno comunque ottenuto buoni risultati, dal punto di vista hardware la situazione non si discosta ...

SEGA potrebbe portare i titoli Dreamcast su Nintendo Switch : Delle recenti dichiarazioni del CEO di M2 (azienda che si occupa di emulazione) rilasciate durante un'intervista, è emersa la possibilità che anche i titoli pubblicati su Dreamcast potrebbero essere rilanciati su Nintendo Switch.Come riporta Gamingbolt, sembra che SEGA non lavorerà a dei porting, bensì sarà la stessa Switch ad emulare i titoli che in questo modo potranno beneficiare della potenza extra della console Nintendo:"Per ora sembra che ...

Ushiro : il GDR di Level-5 annunciato originariamente per PSP potrebbe vedere la luce su Nintendo Switch : Come segnala Gematsu, l'ultimo numero di Weekly Famitsu presenta numerose pagine dedicate a Level-5, compresa una lunga intervista con il presidente e CEO Akihiro Hino, in occasione del ventesimo anniversario dell'azienda.Nell'intervista, Hino discute i suoi ricordi di quando la società è stata fondata, i suoi segreti per produrre grandi successi e la visione dell'azienda per il futuro. C'è anche un dialogo sugli obiettivi della nuova società ...

Nintendo Switch : Super Mario Party è il miglior gioco : Di giochi fenomenali per Nintendo Switch ne sono usciti molti: Super Mario Odyssey, La leggenda di Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe e così via. Ma poi è arrivato Super Mario Party, che Nintendo leggi di più...

Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends Definitive Edition è in arrivo su Nintendo Switch a dicembre : Koei Tecmo Europe ha annunciato che Dynasty Warriors Xtreme Legends Definitive Edition sarà disponibile per la prima volta, in versione digitale, il 27 dicembre 2018 su Nintendo Switch.Il gioco segue le storie dei regni di Wei, Wu, Shu e Jin attraverso le azioni di figure storiche militari e politiche mentre combattono per il controllo dei Tre Regni della Cina. Questa nuova compilation combina l'originale Dynasty Warriors 8 con Dynasty Warriors ...