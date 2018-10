Niccolò Bettarini | chiesti 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura

Niccolò Bettarini - chieste 4 condanne a 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura : Meritano una condanna a 10 anni di carcere ciascuno i quattro ragazzi che all'alba del 1 luglio scorso aggredirono con 8 coltellate Niccolò Bettarini fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. E' la ...

Niccolò Bettarini - chieste 4 condanne a 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore : Il pm di Milano, Elio Ramondini, ha chiesto quattro condanne a 10 anni di carcere nel processo con rito abbreviato a carico dei quattro giovani aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese. “Ho provato solamente rabbia nel rivederli – ha detto il giovane, che era in aula, ai cronisti – e credo nella ...

Simona Ventura e Stefano Bettarini : famiglia riunita per il compleanno di Niccolò : Quest’anno il compleanno di Niccolò Bettarini è stato davvero speciale e ha riunito Stefano Bettarini e Simona Ventura. I due sono separati da anni, ma dopo incomprensioni, liti e frecciatine, sono tornati a sorridere insieme per amore dei figli. Oggi Simona Ventura è fidanzata con Gerò Carraro, mentre Bettarini è legato a Nicoletta Larini, con cui ha partecipato a Temptation Island Vip, programma condotto dall’ex moglie. Nel corso ...

SIMONA VENTURA / "La guarigione di Niccolò è stata un miracolo" - e su Stefano Bettarini... : SIMONA VENTURA ricorda i terribili momenti dell'aggressione di Niccolò e la chiamata in piena notte. Poi la guarigine, ritenuta da lei un vero miracolo...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Niccolò Bettarini difende il padre dalle critiche su Instagram : Niccolò Bettarini difende il padre Stefano dalle critiche dopo l’ultima puntata di Temptation Island. L’ex calciatore ha lasciato il programma insieme alla fidanzata Nicoletta Larini, dopo una serie di accuse e una lite furibonda scoppiata a causa del comportamento di Bettarini. Mentre Simona Ventura assisteva alla litigata durante il falò di confronto, Stefano e la giovanissima fidanzata, hanno svelato cosa non andava nel loro ...

Temptation Island - Niccolò Bettarini difende il padre Stefano : "Padre esemplare e uomo con i controcogli0ni" : Dopo la puntata di Temptation Island Vip andata in onda martedì sera su Canale 5 sui social sono piovute critiche nei confronti di Stefano Bettarini, bersagliato in particolare per aver pronunciato la frase "Sii donna, vai a cucinare", riferita alla fidanzata Nicoletta Larini. In difesa dell'ex calciatore è intervenuto su Instagram il figlio Niccolò, nato dal matrimonio con Simona Ventura, a sua volta conduttrice del reality show. ...