Nfl | Brady infinito | lancia | corre e blocca

Football americano - Nfl 2019 : i Chiefs cadono contro Tom Brady ed i Patriots - i Rams rimangono gli unici imbattuti. Vittorie pesanti per Steelers e Cowboys : La sesta settimana della NFL 2019 lascia in vetta una sola squadra: i Los Angeles Rams. La squadra californiana, infatti, passa indenne anche da Denver e rimane l’unica imbattuta della lega. I Kansas City Chiefs, infatti, cadono per la prima volta nel Sunday Night in casa di Tom Brady e dei New England Patriots, dopo una sfida, come nelle attese, ricca di grandi giocate. Vittorie importanti per Steelers, Cowboys, Ravens, e Washington, ...