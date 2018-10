NBA | Steph Currry | una chiacchierata con Neymar e quel segreto su Klay Thompson

NBA – Medie illegali e mani caldissime : Steph Curry è un cecchino e infrange un nuovo record! : Inizio di stagione da urlo per Steph Curry: Medie illegali, mani caldissime e una precisione da dietro l’arco… da record Mentre Rockets e Thunder annaspano, in un complicato inizio di stagione, i Golden State Warriors hanno già preso il largo. Eccetto qualche passo falso iniziale, i ragazzi di Steve Kerr hanno iniziato a carburare, firmando un successo dopo l’altro. In attesa che DeMarcus Cousins torni ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

NBA : Steph Curry ne mette 51 - Washington spazzata via! : Per la cronaca, Kevin Durant ne ha messi 30 e Klay Thompson e così il trio delle meraviglie di Steve Kerr ha messo a referto la bellezza di 100 punti in tre. Un bell'andare, per i campioni in carica, ...

NBA : Steph Curry ne mette 51 - Washington spazzata via! : Per la cronaca, Kevin Durant ne ha messi 30 e Klay Thompson e così il trio delle meraviglie di Steve Kerr ha messo a referto la bellezza di 100 punti in tre. Un bell'andare, per i campioni in carica, ...

Risultati NBA – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

NBA - Steph Curry fa 51 in tre quarti con 11 triple - Golden State domina Washington : Fino al 26-22 del primo quarto quella tra Golden Stare e Washington è una partita tutto sommato normale. Poi diventa lo show personale di Stephen Wendell Curry III. Il n°30 degli Warriors entra in the ...

Curry superstar nella notte NBA - ma non Steph : a rubare la scena è il balletto della figlia Riley [VIDEO] : La figlia di Steph Curry ruba la scena anche al papà: il balletto di Riley, inquadrato dalle telecamere durante Warriors-Lakers, diventa virale Grande spettacolo nell’ultima notte di preseason NBA: sul parquet della Oracle Arena si sono sfidati Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. La superstar della serata porta il nome di Curry, ma non è papà Steph (autore di 16 punti) ma la figlia Riley. La piccola, inquadrata dalle ...

NBA - Lance Stephenson colpisce ancora : espulso in preseason - Draymond Green se la ride [VIDEO] : Lance Stephenson espulso durante l’ultima partita di preseason dei suoi Lakers, Draymond Green se la ride Lance Stephenson ancora una volta sopra le righe. Durante la gara giocata nella notte dai suoi Lakers contro gli Warriors, incontro di preseason, il cestista di Los Angeles si è fatto espellere in maniera abbastanza stupida. Cook ha infatti fatto un fallo a Stephenson lanciato in penetrazione e Lance ha risposto con un pugno ...