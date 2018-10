Nba | Klay Thompson irreale | 14 triple | è record

Nba 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore di Golden State riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia dei Warriors firma altre quattro triple nel terzo quarto, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore dei Golden State Warriors riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia degli Warriors firma altre quattro triple nel terzo ...

Nba – Klay Thompson non ha dubbi : “vogliamo regalare l’ultima stagione speciale ai fan di Oakland” : L’ultima stagione dei Golden State Warriors alla Oracle Arena di Oakland dovrà essere speciale: parola di Klay Thompson Quella che inizierà a breve sarà l’ultima stagione dei Golden State Warriors alla Oracle Arena di Oakland. La franchigia campione NBA in carica infatti si trasferirà a San Francisco dal prossimo anno. Gli Warriors sono dunque determinati a regalare ai fan un’ultima stagione indimenticabile, fatta di ...

Il mercato Nba pullula di notizie : da Butler a Klay Thompson - le ultime novità : Klay Thompson e Jimmy Butler hanno animato la giornata NBA con alcune voci di mercato che sono circolate in queste ore Il mercato NBA è vivissimo a pochi giorni dall’inizio della stagione regolare. Jimmy Butler è di certo il più chiacchierato dei cestisti NBA in queste ore, data la sua rottura con Minnesota che potrebbe portare ad una trade imminente. La novità odierna è che la guardia dei T’Wolves si è regolarmente allenata ...