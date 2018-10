NBA | gli Spurs ritireranno la maglia numero 20 di Manu Ginobili

NBA - i San Antonio Spurs ritirano la maglia n° 20 di Manu Ginobili : Manu Ginobili, campione NBA 2003, 2005, 2007, 2014 con i San Antonio Spurs, vedrà ritirata la sua maglia numero 20 Manu Ginobili ha fatto la storia dei San Antonio Spurs, prendendo parte al favoloso ciclo che ha portato tanti successi alla franchigia del Texas. Al fianco di Duncan e Parker ha dominato per anni nella NBA vincendo i titoli 2003, 2005, 2007, 2014 ed ora gli Spurs vogliono rendergli il giusto omaggio ritirando la maglia numero ...

NBA - quinto ko per i Lakers di Lebron - bene gli Spurs di Belinelli - Thompson straripante : L'ennesimo ko, il quinto in 7 gare, dei Los Angeles Lakers di Lebron James e il record di punti realizzato da Klay Thompson dei Golden State sono le note più significative delle partite della notte ...

NBA - a Dallas non basta un super Doncic - DeRozan guida gli Spurs - con 13 di Belinelli : San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 113-108 OT Il protagonista del successo di San Antonio " che giunge solo dopo un tempo supplementare " si chiama DeMar DeRozan e a certificare la sua serata speciale ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore di Golden State riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia dei Warriors firma altre quattro triple nel terzo quarto, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore dei Golden State Warriors riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia degli Warriors firma altre quattro triple nel terzo ...

Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers : bene Nuggets - Warriors e gli Spurs di Belinelli : I Los Angels Lakers portano a casa un’altra sconfitta, ko anche Pelicans, Pacers e Heats: i Risultati NBA della notte Nella notte nove sono state le partite scese in campo per la regolar season NBA. Tanti i match capaci di regalare spettacolo tra cui spicca senza ombra di dubbio quella tra Chicago Bulls e Golden State Warriors. Allo United Stadium tanti sono stati i punti messi a segno da entrambe le squadre, per la franchigia in ...

NBA – Nuovo traguardo per LeBron James : è il 6° miglior marcatore di sempre - supera Nowitzki : Grazie ai 35 punti segnati contro gli Spurs, LeBron James è diventato il 6° miglior marcatore della storia dell’NBA superando Dirk Nowitzki I Los Angeles Lakers hanno perso la 5ª partita della loro stagione questa notte, contro i San Antonio Spurs, ma LeBron James ha ugualmente un motivo per sorridere. Il numero 23 dei Lakers ha messo a segno 35 punti che lo hanno fatto diventare il 6ª miglior marcatore della storia dell’NBA. Grazie ai ...

NBA 2019 - LeBron James diventa il miglior marcatore in attività e il sesto di sempre : Con 35 punti a referto nella gara contro i San Antonio Spurs, LeBron James è diventato il miglior marcatore in attività della NBA. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha toccato nella nottata italiana quotata 31.202 punti, superando di 15 il tedesco Dirk Nowitzki (attualmente out per infortunio) e salendo al sesto posto nella classifica all time. James non si vuole però certo fermare qui e se riuscisse a replicare le prestazioni della scorsa ...

NBA : James miglior marcatore in attività : ANSA, - ROMA, 28 OTT - I suoi 35 punti non sono bastati ai Los Angeles Lakers per superare i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, ma a LeBron James sono stati più che sufficienti per diventare il ...

NBA : James miglior marcatore in attività : ANSA, - ROMA, 28 OTT - I suoi 35 punti non sono bastati ai Los Angeles Lakers per superare i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, ma a LeBron James sono stati più che sufficienti per diventare il ...

NBA - LeBron James veste la maglia del PSG e il cappellino in supporto di Beto O'Rourke : Non solo politica però, visto che James indossava anche la maglia del Paris Saint Germain, un gruppo legato al mondo del basket da questa stagione dopo la scelta di produrre le proprie magliette con ...

NBA - gli Spurs fermano ancora LeBron. I Celtics stoppano i Pistons : ROMA - Neppure un LeBron James capace di segnare 35 punti - che gli hanno permesso di diventare il sesto miglior marcatore della storia NBA - e raccogliere 10 rimbalzi è bastato ai Los Angeles Lakers ...

NBA - LeBron James è da record : diventa il miglior realizzatore in attività - superato Nowitzki : Il destino di LeBron James in qualche modo sembra essere sempre incrociato con quello dei San Antonio Spurs di Gregg Popovich. Lo scorso anno contro i texani arrivarono i 30.000 punti, questa volta ...

NBA : gli Spurs si prendono la rivincita - Lakers battuti in volata : San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 110-106 Partiamo dalla fine, dagli ultimi 15 secondi scarsi di gara, con i Lakers sotto di tre punti e aggrappati come al solito a LeBron James. Il n°23 riceve la ...