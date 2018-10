NBA | Bucks ultimi imbattuti | 7-0 | | Butler manda ko LeBron James e i Lakers

NBA risultati : Gallinari inguaia i Rockets - Raptors - Bucks e Pelicans imbattuti : Danilo Gallinari chiude l'ennesima ottima prova del suo inizio di stagione con 16 punti e 5 rimbalzi aiutando i suoi Clippers a passare a Houston, priva di Harden e sempre più in crisi dopo la quarta ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

Risultati NBA – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

NBA 2019 : Golden State spaventa con un Curry mostruoso - si sbloccano i Lakers - bene Toronto e Bucks - sprofondano Houston e Cavs : Si sono giocate ben 11 partite nelle nottata NBA, e gli spunti non sono mancati. Toronto e Milwaukee proseguono la loro marchia a Est, dove Cleveland sprofonda sempre più (sullo 0-4) mentre ad Ovest Golden State asfalta Washington, si sbloccano i Lakers, e Houston prosegue nel suo inizio difficoltoso di campionato. Golden State WARRIORS (4-1) – WASHINGTON WIZARDS (1-2): 144-122. I Golden State Warriors hanno iniziato questa stagione in ...

NBA - i risultati della notte : LeBron vince la prima coi Lakers - Raptors e Bucks non si fermano : Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 113-131 Sarà stata la minaccia che Kobe Bryant ha pronunciato nelle scorse ore , "Aspetto che vadano sotto 0-5 e poi magari vedo di ritornare a giocare", , ma LeBron ...

Risultati NBA – Antetokounmpo guida i Bucks - Curry spegne i Suns : ko Celtics e Lakers : Successo per Bucks e Warriors, Celtics sconfitti al TD Garden dai Magic, ancora un ko per i Lakers: i Risultati NBA della notte Grande spettacolo sui parquet NBA nella notte italiana, con 9 incontri che hanno regalato emozioni forti e verdetti importanti, nonostante sia solo l’inizio della stagione. Un inizio nel quale i Los Angeles Lakers trovano la terza sconfitta in altrettante gare. I gialloviola si fermano all’overtime, sconfitti in ...

NBA - Jerebko eroe dei Warriors - Giannis fa grandi i Bucks : Utah Jazz-Golden State Warriors 123-124 Spettacolo a Salt Lake City, dove i Warriors , 2-0, hanno la meglio sui Jazz , 1-1, solamente all'ultimo possesso grazie ad una correzione volante dell'ex Jonas ...

NBA 2019 : Houston cade a sorpresa - iniziano bene Bucks - Nuggets e Raptors - sorride Belinelli - mentre Gallinari cede sul finale : Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers. CHARLOTTE ...

NBA - i risultati della notte : Leonard vince all'esordio con Toronto - Bucks e Magic in volata : Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 114-104 "La tendenza è finalmente cambiata", avranno pensato giustamente in Canada, contenti del successo raccolto nella gara d'esordio della regular season contro ...

Preseason NBA : Mykhailiuk eroe dei Lakers - Bucks e Rockets danno spettacolo : Preseason NBA, tante gare per chiudere questa prima fase che ci porta all’inizio della stagione regolare nella prossima settimana Ultima serata di Preseason NBA prima di iniziare a fare sul serio nella prossima settimana. Una serata caratterizzata da diverse gare, una di queste, giocata sul neutro di San Josè, ha visto di fronte nuovamente Lakers e Warriors. I losangeleni stavolta hanno avuto la meglio dei campioni in carica, con un ...

Preseason NBA – Successo all’overtime per i Thunder sui Bucks : Clippers ok contro i Nuggets : Vittorie per Thunder e Clippers nella notte della Preseason NBA: OKC supera all’overtime Milwaukee, Los Angeles ha la meglio su Denver Solo due partite, ma tante emozioni nella notte della Preseason NBA. Nella prima delle due sfide, gli Oklahoma City Thunder hanno avuto la meglio sui Milwaukee Bucks per 119 a 115 all’overtime (107-107 nei tempi regolamentari). Assente Westbrook, è stato Paul George a guidare OKC al Successo con 26 punti e ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Spurs ko contro i Rockets - vincono Bucks e Thunder : Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 107-125 Sembra strano ma nel 2018 e in una delle leghe più tecnologiche e avanzate del mondo una partita può essere giocata senza che nessuno riesca a ...

Mercato NBA – Trade Butler-Miami - ecco i nuovi sviluppi : Bucks e Heat studiano come chiudere la trattativa : Jimmy Butler più vicino al passaggio a Miami: Bucks e Heat stanno studiando gli asset giusti per mettere in piedi la Trade La telenovela in merito all’addio di Jimmy Butler da Milwaukee sembra avviarsi verso le battute finali. Dopo la richiesta ufficiale di essere ceduto, Butler dovrebbe essere accontentato dalla società che non ha alcuna intenzione di perderlo gratuitamente. Bucks e Miami Heat hanno fatto diversi passi avanti per la ...

Mercato NBA – Proposto lo scambio Butler-Middleton - ma i Bucks non ci stanno : ecco la controproposta : I Timberwolves propongono lo scambio Butler-Middleton, ma i Bucks rispondono con una controproposta interessante In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione legata all’addio di Jimmy Butler. L’ex Bulls ha chiesto espressamente la cessione e, nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la dirigenza di Minnesota sembra intenzionata a cederlo, per non perderlo gratuitamente in estate. Diverse le proposte fatte pervenire ...