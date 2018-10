NBA 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore dei Golden State Warriors riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia degli Warriors firma altre quattro triple nel terzo ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

NBA 2019 - LeBron James diventa il miglior marcatore in attività e il sesto di sempre : Con 35 punti a referto nella gara contro i San Antonio Spurs, LeBron James è diventato il miglior marcatore in attività della NBA. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha toccato nella nottata italiana quotata 31.202 punti, superando di 15 il tedesco Dirk Nowitzki (attualmente out per infortunio) e salendo al sesto posto nella classifica all time. James non si vuole però certo fermare qui e se riuscisse a replicare le prestazioni della scorsa ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

NBA 2019 - i risultati della notte : LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers. Boston conferma la crisi di OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Si sono definitivamente sbloccati i Los Angeles Lakers. Il difficile inizio di stagione (tre ko di fila) è ormai alle spalle e i gialloviola sono al loro secondo successo consecutivo. Bella vittoria contro i Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione di LeBron James, che chiude con la prima tripla doppia stagionale da 28 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Importanti anche ...

NBA 2019 : Golden State spaventa con un Curry mostruoso - si sbloccano i Lakers - bene Toronto e Bucks - sprofondano Houston e Cavs : Si sono giocate ben 11 partite nelle nottata NBA, e gli spunti non sono mancati. Toronto e Milwaukee proseguono la loro marchia a Est, dove Cleveland sprofonda sempre più (sullo 0-4) mentre ad Ovest Golden State asfalta Washington, si sbloccano i Lakers, e Houston prosegue nel suo inizio difficoltoso di campionato. Golden State WARRIORS (4-1) – WASHINGTON WIZARDS (1-2): 144-122. I Golden State Warriors hanno iniziato questa stagione in ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora ko - sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers rimandano ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni subiscono la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato ...

NBA 2018-2019 : Brandon Ingram - Rajon Rondo e Chris Paul sospesi dopo la rissa di Lakers-Rockets : Sono arrivate le sanzioni disciplinari per la rissa che ha visto coinvolti, durante l’incontro tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, i giocatori di casa Brandon Ingram e Rajon Rondo e l’ospite Chris Paul. Ingram ha subito la sanzione più pesante, venendo sospeso per quattro partite, mentre Rondo dovrà stare fermo per tre turni e Paul per due. La rissa si è accesa a seguito di un breve scontro verbale verificatosi a ...

NBA 2019 : Gallinari trascina i Clippers alla vittoria sui Rockets. Warriors e Thunder KO con Nuggets e Kings - ok Atlanta : Anche se ci sono state solo quattro partite in questa notte di NBA, di carne al fuoco ce n’è molta, poiché in tutte è stato sovvertito il logico pronostico. In particolare, sono uscite sconfitte le tre franchigie di maggior livello impegnate questa sera: i Golden State Warriors, gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder. I Rockets sono stati sconfitti dai Los Angeles Clippers per 115-112, dopo aver subito un parziale di 39-31 nel ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora sconfitti - riscatto Houston. Successi per Toronto - Boston e Philadelphia : Dieci partite nella notte NBA. ancora una sconfitta per i nuovi Los Angeles Lakers, che alla prima della stagione allo Staples Center cedono 124-115 agli Houston Rockets. Pronto riscatto, dunque, per la squadra di Mike D’Antoni, dopo il ko all’esordio con i Pelicans, mentre per i gialloviola ancora una volta è stato fatale l’ultimo quarto ed un finale di partita dove si è vista una squadra ancora in fase di costruzione. LeBron ...