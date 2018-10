Nasce il partito dei sindaci - si chiama Italia in Comune : 'Non seguiamo i sondaggi per andare dietro alla pancia delle persone, ma puntiamo a un'idea di Paese e a un programma per raggiungerla'. Lo ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, ex M5S, ...

Grasso insiste con LeU : ma il nuovo partito potrebbe Nascere senza MDP e Sinistra Italiana : Nel pomeriggio di ieri con una lettera uscita sul sito di Liberi e Uguali, il senatore Pietro Grasso, ha annunciato di voler andare avanti nell'idea di contribuire a fondare un partito di Sinistra, autonomo e alternativo ai partiti esistenti. La presa di posizione dell'ex presidente del Senato arriva un po' a sorpresa, non tanto perché si tratti di una novita' assoluta anzi, Grasso aveva promesso gia' prima del voto del 4 marzo che LeU si ...

FI - Nasce la corrente 'Forza Salvini' - il promotore subito sospeso dal partito : Nessuno ovviamente pensa di lasciare il partito azzurro, semmai l'obiettivo è condizionarne da dentro la linea politica. allo scopo di sostenere la Lega di Salvini al Governo del Paese, 'entrando in ...

Nel partito di Berlusconi Nasce Forza Salvini e bussa al Governo : Lo strappo si è consumato. Forza Salvini prende vita in FI spinta da Pietro Spizzirri, coordinatore regionale dei club azzurri

Ora Nasce l'Afd "ebraica". Nuova bufera sul partito : Berlino - "Da noi non otterrete il timbro kasher". Con questo slogan circa 250 sostenitori della Jsud, l'unione degli universitari ebrei in Germania, ha protestato ieri a Francoforte contro la fondazione nella vicina Wiesbaden di JAfD, una sezione ebraica di Alternative für Deutschland. Fortissima all'est ma in crescita anche all'ovest, AfD è la formazione xenofoba accusata di connivenza con l'estremismo di destra nazionalista e antisemita. ...

Nasce Demos - il partito dei cattolici popolari ed europeisti : obiettivo le amministrative : L'idea alla base della nascita del nuovo partito non è solo la politica sui migranti ma, spiega Paolo Ciani consigliere regionale del Lazio, anche il linguaggio totalitario e la disumanità come ...

Cani sciolti - su Loft il docu-ritratto esclusivo su Limonov : “Il mio partito bolscevico Nasce dalle ceneri del punk rock” : Eversivo. Imperialista e anti-nazionalista. Scrittore e socialista “dalla linea dura”. Attivista dei diritti costituzionali. Chi è in realtà Eduard Limonov? Nella quinta puntata di “Cani sciolti”, in esclusiva su iLoft.it solo per gli abbonati, Mimmo Calopresti mette a fuoco l’ambiguo fondatore del partito Nazional bolscevico. Limonov è il quinto protagonista della serie che racconta artisti fuori dagli schemi. Oppure, in questo caso, ...

Partito Gay - Nasce la nuova forza politica del mondo omosessuale : il sondaggio - quanti voti vale : Il panorama politico italiano si prepara a un nuovo terremoto con la nascita del 'Partito Gay' , nuova forza politica che promette di dare voce al mondo degli attivisti Lgbt. L'annuncio, riporta il Tempo , arriva dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo , che ha già messo nero su bianco tutti i documenti necessari, a partire dal simbolo ...

Nasce il Partito Gay e punta al 6% : Nasce una nuova formazione politica e si chiamerà “Partito Gay”. Il logo, di proprietà di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, è stato registrato il 30 agosto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. Partito Gay e Lista Gay, entrambe arcobaleno Da quanto fa sapere Marrazzo, in passato ex presidente dell'Arcigay di Roma, sarebbero due le grafiche depositate al MiSE. La prima si chiamerebbe “Partito ...

Nasce il Partito Gay : 'Può prendere il 6% ' : 'Il nostro - sottolinea Marrazzo - è un processo di 'stimolo' alla politica per spingerla ad affrontare queste tematiche e a dare risposte alla comunità Lgbt. Se queste risposte non dovessero ...