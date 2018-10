Napoli | studente ucciso dalla bufera | «Il mio Davide sognava di diventare ingegnere»

Napoli - Davide - studente 21 enne - muore schiacciato da un albero davanti a un amico : Prima vittima del maltempo a Napoli : uno studente di 21 anni è stato travolto da un albero abbattuto dal vento ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo,...

Napoli - la strage del maltempo : studente muore schiacciato da un albero : Prima vittima del maltempo a Napoli : uno studente è stato travolto da un albero abbattuto dal vento ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo,...

Paura a Napoli : neon precipita sul banco di scuola - studente salvo per miracolo : Tragedia sfiorata all?Isis Casanova nel centro storico di Napoli , a ridosso di via San Sebastiano. Un neon è crollato su un banco a pochi centimetri da uno studente 17enne. La classe si...

Napoli - bullismo su una studentessa malata di cancro : ragazza minorenne in ospedale : Una triste storia di bullismo arriva dalla provincia di Napoli, più precisamente dal comune di Sant'Anastasia, che si trova all'interno dell'area metropolitana partenopea. Alessia, nome di fantasia, è purtroppo malata di cancro e sarebbe stata vittima di un grave episodio di bullismo da parte di una sua compagna di classe. La ragazza frequenta l'istituto superiore Luca Pacioli ed è finita in ospedale, precisamente all'ospedale del Mare di ...