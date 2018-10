Napoli | Mertens vuole giocare di più

Napoli - il sorpasso di Mertens : è lui il centravanti di Ancelotti : Mertens a segno da tre partite consecutive, dopo la sosta di ottobre è ripartito fortissimo: gol su rigore a Udine, guizzo di rapina a Parigi con il Psg, colpo da grande opportunista contro la Roma. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy - Juventus di nuovo a +6 sui partenopei : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un ...

PSG-Napoli - Champions League 2019 : 2-2. Insigne e Mertens illudono - ma un autorete e l’eurogol di Di Maria riprendono gli azzurri : PSG-Napoli, match valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19 si è giocata al Parco dei Principi di Parigi. Per lunghi tratti dell’incontro i Principi non sono stati i transalpini, ma gli azzurri di mister Ancelotti che hanno messo in campo una prova scintillante. Il 2-2 finale lascia enorme amaro in bocca ai Partenopei, passati in vantaggio due volte (con Insigne nel primo tempo, e Mertens nella ripresa) ma ...

Pagelle Psg-Napoli 1-2 - Champions League 2019 : Mertens e Insigne fanno sognare i partenopei - Neymar e Mbappé deludenti : Un’altra impresa eccezionale: il Napoli di Champions League fa sul serio e vola in vetta alla classifica del girone dopo aver battuto a Parigi uno spento Paris Saint German per 2-1 con le reti dei bomber Insigne e Mertens. Per la squadra di Ancelotti davvero tanta voglia di esultare: la qualificazione agli ottavi non è così lontana. NAPOLI Ospina, voto 6: primo tempo gestito con grande attenzione dal portiere colombiano, attento in ...