Napoli ferita dal maltempo | scuole chiuse e scontro sulle allerte meteo | l' ira di de

Napoli - bimba di 6 anni ferita ad un occhio da un proiettile : condizioni non preoccupanti : Doveva essere una semplice e allegra serata, ma quanto accaduto durante la tradizionale festa della Madonna della Neve a Napoli, precisamente nel comune di Torre Annunziata, in via Alfonso De Simone, ha fatto sì che l'evento si trasformasse in attimi di terrore e preoccupazione [VIDEO]. Alcuni ragazzini, intorno alle ore 21.00, hanno impugnato una scacciacani e hanno aperto il fuoco contro la vetrina di un negozio cinese che si trova nella zona. ...

Napoli - a scuola cede rampa della scala antincendio : maestra ferita : Una scala antincendio che non rientra nelle vie di fuga del piano di evacuazione della scuola. Accessibile. Ma "non utilizzata", precisa la preside. Una scala che, ad occhio nudo, non sembrava inagibile. Fino alle 11 di stamattina, quando una rampa ha ceduto da un'altezza ci circa due metri e una insegnante è caduta, cavandosela con una frattura al piede. "Al calcagno", precisa la dirigente scolastica dell"istituto comprensivo "Nicolini-Di ...

Ronaldo - messaggio al Napoli : 'La mia giocata preferita? Vincere e far gol' : TORINO - ' Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. Sarà una grande partita, una partita che dovremmo Vincere '. A scaldare il big match tra Juventus e Napoli è uno dei ...

Uovo lanciato dall'auto a Napoli - giovane legale ferita all'occhio : Le ha riso in faccia. Poi le ha scagliato un Uovo all'altezza dell'occhio. Poteva accecarla. Brutta storia raccontata da Valeria Krogh, 32enne consulente legale, vittima dell'ultima moda notturna dei ...

Napoli violenta - è morta dopo quattro mesi di agonia la guardia giurata ferita durante una rapina : 'Ucciso due volte' : 'Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto'. È il commento lasciato sui social dal presidente ...

Napoli - ferita nella stesa mentre era affacciata al balcone : «E adesso ho paura di tornare a casa» : «Ho visto la morte con gli occhi. Ringrazio Dio perché oggi mi sento una miracolata. Per ora non voglio tornare a casa, a Forcella». All'uscita dall'ospedale Loreto Mare,...

Napoli : donna ferita da un proiettile vagante : Era affacciata al balcone della sua casa nel quartiere 'Forcella' quando è stata colpita. A sparare sarebbero state due persone in sella ad uno scooter con il volto coperto dal casco -

Spari a Napoli - si affaccia dal balcone e viene ferita da proiettile - : Una 52enne che abita nella zona di Forcella è stata colpita da una pallottola vagante sparata durante una "stesa". Le sue condizioni non sono gravi. Ad aprire il fuoco sarebbero state due persone con ...

