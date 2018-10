Napoli e la Campania nella morsa del maltempo | tutti gli aggiornamenti live

Maltempo Campania : vento sradica albero a Napoli - morto 21enne : Un’altra vittima per il Maltempo, questa volta a Napoli: un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa all’ospedale San Paolo. L'articolo Maltempo Campania: vento sradica albero a Napoli, morto 21enne sembra ...

Maltempo Campania - pioggia e vento : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli - scuole chiuse a Ischia e Procida : Disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì. Oggi le scuole sono chiuse in tutti i ...

Maltempo Campania : forte vento di scirocco - disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli : A causa del forte vento di scirocco che imperversa nel Golfo di Napoli da ieri sera oggi gli aliscafi sono fermi nei porti: sono infatti bloccati tutti gli aliscafi delle compagnie private Caremar e Alilauro, per Ischia e Procida, diretti a Napoli e viceversa. disagi anche nei collegamenti con Capri. Regolari solo i traghetti. L'articolo Maltempo Campania: forte vento di scirocco, disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli sembra ...

Napoli - è Moretto il primo consigliere comunale della Lega : 'Salvini investe sulla Campania' : Io continuerò a chiamarmi Vincenzo Moretto, consigliere comunale di Napoli, al di là dell'appartenenza politica il rispetto sarà sempre lo stesso'. Alla presentazione hanno preso parte il ...

'Domani scuole chiuse a Napoli' - ma è una fake news sul maltempo in Campania : Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un altro ...

Allerta meteo Campania : oggi scuole chiuse a Napoli/ Ultime notizie : da Pozzuoli a Giugliano - Comuni coinvolti : Allerta meteo arancione in Campania: oggi scuole chiuse a Napoli e in molti altri Comuni limitrofi, la decisione di de Magistris e degli altri sindaci. Ecco i paesi interessati.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Allerta meteo su tutta la Campania : scuole chiuse a Napoli e provincia : L'avviso di Allerta meteo di colore arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania ha spinto molti sindaci a tenere le scuole chiuse lunedì 22 ottobre. Al momento...

Flash : il vasto temporale che ha colpito Roma verso Napoli - allerta in Campania nelle prossime ore : Il vasto fronte perturbato che ha colpito l'Italia centrale e in particolar modo il Lazio e Roma nelle ultime ore (guarda qui tutti i danni e le immagini impressionanti) continua la sua discesa verso...

Campania - torna l'allerta meteo : scuole chiuse a Napoli e provincia : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo di colore arancione su tutta la regione. Dalle 22 di stasera e almeno fino alle 22 di domani si prevedono...

Maltempo sul Tirreno - piogge torrenziali tra Lazio e Campania : Roma e Napoli sott’acqua - 100mm nel viterbese [LIVE] : Il Maltempo unisce l’Italia in questo primo Sabato di Ottobre 2018: piove da Nord a Sud un po’ in tutto il Paese, e le precipitazioni più abbondanti si registrano nelle Regioni centrali tirreniche, Lazio e Campania. E’ una giornata tipicamente autunnale: Roma e Napoli sono sott’acqua con temperatura ferma a +19°C in pieno giorno. Nel Lazio sono caduti 95mm di pioggia ad Anguillara Sabazia, 65mm a Viterbo, 57mm a Villa San ...

Maltempo Campania : allagamenti nell’Ospedale del Mare a Napoli : allagamenti a causa della pioggia nell’Ospedale del Mare, la nuova struttura nel quartiere Ponticelli a Napoli. L’acqua, caduta abbondante su Napoli durante la notte, ha raggiunto i pavimenti di alcune aree al piano terra dell’edificio, probabilmente a causa dell’ostruzione delle caditoie. Le attività dei reparti non hanno comunque subito ripercussioni. Il commissario ad acta per il completamento dell’Ospedale del ...

Torna il maltempo in Campania e a Napoli : pioggia nel weekend : Un vortice ciclonico insiste a portare maltempo sulle due isole maggiori e al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dal pomeriggio e sera forti piogge con rischio di nubifragi si ...

Maltempo Campania - nubifragio a nord di Napoli : allagamenti e disagi a Giugliano : Violento nubifragio nelle scorse ore sull’area a nord di Napoli: gravi disagi si sono registrati soprattutto a Giugliano in Campania dove si sono allagate numerose strade del centro storico. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni,” spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. disagi si ...