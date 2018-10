Napoli | contatti avviati per la trattativa Cavani | le ultime

serieanews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Quello che in estate è stato un sogno, ora per i tifosi delsta diventando realtà. Sarebbe stata intavolata una vera e propria discussione tra il club azzurro e l'attaccante uruguayano per valutare concretamente l'ipotesi di un ritorno del Matador al. Da un'emittente televisiva napoletana è apparso il messaggio che ha fatto gioire