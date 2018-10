Napoli - chiude cimitero Poggioreale : 'Alberi crollati ovunque - è rischioso' : Rientrano le assemblee annunciate dai dipendenti, ma sui cimiteri - e sulle ricorrenze in cui si va a far visita ai propri defunti - continuano ad addensarsi nubi. Stamattina ha chiuso il cimitero di ...

Diretta/ Udinese Napoli (risultato finale 0-3) info streaming video Dazn : la chiude Rog! : Diretta Udinese Napoli, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la nona giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:20:00 GMT)

Borriello : “speravo di chiudere la carriera a Napoli” : “Ero e sono un tifosissimo del Napoli, lo ero da bimbo e lo sono adesso. Avrei voluto finire la carriera nella squadra del mio cuore e mi sarebbe piaciuto fare la terza o la quarta punta in azzurro anche perche’ conoscevo Ancelotti, ma la dirigenza ha fatto scelte diverse e lo capisco. Anche io ho fatto una scelta di vita, ma seguiro’ sempre il Napoli”. Cosi’ l’attaccante dell’Ibiza, Marco ...

Marco Borriello ha parlato della sua gloriosa carriera, nella quale ha vestito maglie importanti in Serie A prima di volare in Spagna "Ero e sono un tifosissimo del Napoli, lo ero da bimbo e lo sono adesso. avrei voluto finire la carriera nella squadra del mio cuore e mi sarebbe piaciuto fare la terza o la quarta punta in azzurro anche perché conoscevo Ancelotti, ma la dirigenza ha fatto scelte diverse e lo capisco. Anche io ho fatto una scelta di vita, ma seguiro' sempre il Napoli".

Napoli - Sassuolo 2 a 0. Ancelotti : «Vittoria importante. Dovevamo chiuderla prima» : ' E' sicuramente tra i più forti difensori al mondo - ammette Ancelotti - Ma anche lui riposerà. Il turnover interesserà tutta la rosa. Magari quando sarà squalificato, visto che con l'ammonizione di ...

Napoli-Sassuolo 2-0 : Ounas subito - poi la pennellata di Insigne chiude i giochi FOTO : 1/13 Cafaro/LaPresse ...

Napoli - chiude il centro per i bambini disabili : 'Che ne sarà dei nostri figli?' : Hanno una sola certezza: basta una settimana di stop per vanificare anni di lavoro, di sacrifici e di piccoli grandi progressi. Stringono tra le braccia i figli, fissano la telecamera e battono su un ...

Juventus-Napoli - la zampata di Leonardo Bonucci chiude i conti : l’assist è sempre di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il difensore bianconero trova il tempo giusto per correggere in porta un colpo di testa di Ronaldo, la Juventus chiude così i conti Leonardo Bonucci chiude Juventus-Napoli, calando il tris che fa scendere il sipario sul match dello Stadium. Il difensore bianconero si tra trovare pronto all’appuntamento con il pallone sul secondo palo, correggendo alle spalle di Ospina un colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ...

Napoli - il Comune chiude i cimiteri : «Allerta meteo e raffiche di vento» : A seguito dell'allerta meteo e del forte vento, il Comune di Napoli comunica che sono stati chiusi in via cautelare i cimiteri centrali e periferici. In mancanza di ulteriore avviso,...

Il Comune di Napoli rende noto che a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Campania e del forte Vento, sono stati chiusi in via precauzionale i cimiteri centrali e periferici della città. "In mancanza di ulteriore avviso da domani tutte le attività saranno nuovamente ripristinate e tutti i cimetri saranno regolarmente aperti ai consueti orari". L'allerta meteo per Vento forte e mare agitato

