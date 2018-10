MotoGP | i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Malesia L’esordio | 6 successi | il

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia. Record di vittorie per il Dottore con 8 successi complessivi a Phillip Island : Valentino Rossi si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie - ma lo splendido successo di un anno fa : Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP del Giappone. Tre successi a Suzuka - solo due sulla pista del Twin Ring Motegi : Il Motomondiale si appresta a correre a Motegi da venerdì 19 a domenica 21 ottobre nel Gran Premio del Giappone, quartultimo round della stagione 2018 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo Valentino Rossi andrà a caccia di un ottimo risultato dopo i primi segnali di risveglio evidenziati dalla Yamaha in Thailandia, anche se non sarà semplice tornare alla vittoria per spezzare un digiuno che dura da 24 gare (l’ultima nel GP ...

MotoGP - GP Thailandia. Dovizioso-Marquez - 4° incrocio pericoloso : tutti i sorpassi precedenti VIDEO : In realtà siamo costretti a correggere il campione del mondo della Honda. Si tratta della quarta volta . Proviamo a fare un ripasso della storia di questa rivalità, fatta di incroci pericolosi all'...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Aragon : Il Motomondiale si trasferisce in Spagna, precisamente ad Alcañiz, per il Gran Premio di Aragon, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP 2018. Valentino Rossi si presenta all’appuntamento iberico in terza posizione nel campionato ma con una Yamaha che non è competitiva e che fa molta fatica a competere con Honda e Ducati. Il Dottore va dunque a caccia di un bel risultato che possa dare il là ad un finale di stagione positivo, anche se il ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Aragon : Il Motomondiale si trasferisce in Spagna, precisamente ad Alcañiz, per il Gran Premio di Aragon, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP 2018. Valentino Rossi si presenta all’appuntamento iberico in terza posizione nel campionato ma con una Yamaha che non è competitiva e che fa molta fatica a competere con Honda e Ducati. Il Dottore va dunque a caccia di un bel risultato che possa dare il là ad un finale di stagione positivo, anche se il ...