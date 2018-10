MotoGP | GP Malesia Bagnaia a un passo dal titolo | Bezzecchi insegue

Marc Marquez - GP Malesia MotoGP 2018 : “Voglio vincere anche il titolo dei costruttori con la mia squadra” : Ultimo atto del trittico iridato del campionato 2018 di MotoGP. In Malesia, a Sepang, andrà in scena la penultima prova del calendario iridato della classe regina e Marc Marquez ha già in tasca il suo settimo titolo in carriera. Lo spagnolo della Honda si è laureato campione del mondo della massima cilindrata già a Motegi (Giappone) e vivrà questi ultimi round con la voglia di centrare altri risultati importanti. In Australia, nell’ultimo ...

MotoGP - Gp Malesia : Taramasso - Michelin - - 'E' una delle corse più calde dell'anno' : Poter constatare una tale passione ed un tale fervore per questo sport, in questi paesi, è evidentemente fonte di grande soddisfazione. Siamo certi che sarà ancora così anche quest'anno a Sepang.' ...

MotoGP - GP Malesia. Appiedati anzitempo? Iannone - Lorenzo e Bautista : tre piloti - tanti rimpianti : Casi estremi forse, ma sintomatici di un mondo che difficilmente concede ulteriori possibilità. Ci sono anche ragioni personali a monte, caratteri complessi da conciliare, incomprensioni difficili da ...

MotoGP – Gp della Malesia : i piloti in conferenza stampa nell’ultimo round del trittico asiatico : I nomi dei piloti che saranno protagonisti della conferenza stampa del Gp della Malesia Manca pochissimo per l’ultimo appuntamento del trittico asiatico: i piloti della MotoGp si sono spostati dall’Australia alla Malesia, dove giovedì inizierà il weekend di gara di Sepang. Marquez, nonostante il titolo già matematicamente conquistato, andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro forzato di Phillip Island, per lottare per il ...

MotoGP – Marquez si lascia l’Australia alle spalle : “in Malesia torneremo a lottare” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp della Malesia: lo spagnolo della Honda pronto a far bene a Sepang dopo la delusione dell’Australia Tutto pronto a Sepang per l’ultimo round del Trittico Asiatico: i piloti della MotoGp sono pronti per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018. Reduce dal ritiro forzato di Phillip Island, ma col titolo Mondiale già matematicamente in tasca, Marc Marquez ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP della Malesia : due trionfi nelle ultime due edizioni per il forlivese : Neanche il tempo di respirare che il Circus del Motomondiale rivolge il proprio sguardo alla Malesia, per completare il trittico “infernale” di quest’ultima parte d’annata. I giochi sono fatti nella classe regina: Marc Marquez è campione del mondo e quindi a Sepang si correrà con lo spirito libero e l’obiettivo sarà essenzialmente il successo di tappa. Un appuntamento tradizionale per i centauri, che su questa pista ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Malesia. L’esordio - 6 successi - il contatto con Marquez e la tragedia di Simoncelli : Il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per la sua penultima tappa, dato che da Phillip Island il circus si trasferisce a Sepang per il Gran Premio di Malesia, penultimo appuntamento stagionale. Per Valentino Rossi si tratta di una gara che racchiude in sè una serie notevole di spunti e ricordi, non tutti belli. Il pesarese, per esempio, ha visto il suo esordio assoluto nel Motomondiale proprio in un GP di Malesia (all’epoca a Shah Alam), ha ...

MotoGP – Lorenzo ci prova in Malesia : Jorge in partenza per Sepang - gli indizi : Jorge Lorenzo vola in Malesia: il maiorchino della Ducati ci vuole provare nell’ultimo round del trittico asiatico In molti davano per scontata l’assenza di Jorge Lorenzo anche a Sepang, nell’ultimo round del trittico asiatico, a causa del brutto infortunio alla gamba e al polso che si porta dietro ormai da qualche settimana, precisamente dalle Fp2 del Gp della Thailandia. Il maiorchino della Ducati, sostituito ...

MotoGP – Si corre l’ultimo round del trittico asiatico : ORARI e DIRETTE TV del Gp della Malesia : Tutto pronto per l’ultimo round del trittico asiatico: ecco dove e quando seguire il Gp della Malesia I piloti della MotoGp non si fermano: dopo il Gp d’Australia i campioni delle due ruote sono pronti per l’ultima sfida del trittico asiatico, il Gp della Malesia. Il tempo di raggiungere la terra malese e si ricomincia, con la classica conferenza stampa del giovedì e il conseguente weekend in moto tra prove, qualifiche e ...

MotoGP - Gp Malesia : L'ultima del trittico. Date - orari e info : Il campionato del Mondo piloti è già stato assegnato a Marc Marquez in occasione del Gp del Giappone, ma c'è ancora quello costruttori e team da assegnare. In Australia lo zero rimediato da entrambi ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terzo ed ultimo round dell’infernale trittico asiatico per il Circus del Motomondiale. Dopo gli impegni di Motegi (Giappone) e di Phillip Island (Australia),è la volta di Sepang (Malesia) in un weekend che si preannuncia molto impegnativo per le mutevoli condizioni atmosferiche che potrebbero presentarsi. Nella classe regina Marc Marquez ha già conquistato il titolo iridato e dunque si correrà esclusivamente per ottenere il successo di ...

MotoGP - la Honda LCR ufficializza il sostituto di Crutchlow : sarà Bradl a sostituire Cal nel Gp della Malesia : La Honda LCR ha ufficializzato la sostituzione di Cal Crutchlow con Stefan Bradl in occasione del Gp della Malesia sarà Stefan Bradl a sostituire Cal Crutchlow in occasione del Gp della Malesia, ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana a Sepang : Nel prossimo weekend il Motomondiale fa tappa a Sepang, in Malesia, per l’ultima parte del trittico asiatico (dopo Giappone e Australia) che porta all’epilogo della stagione nel GP di Valencia. Sul tracciato Malesiano andrà in scena il penultimo round della stagione, con Andrea Dovizioso che proverà a bissare il successo ottenuto nelle ultime due edizioni consecutive del GP della Malesia per conservare la seconda piazza nel Mondiale ...