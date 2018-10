Morire di maltempo | sette vittime

Maltempo - Borrelli : “Non si può fare polemica sul numero delle allerte - anche con quelle gialle si può Morire” : “Il numero delle allerte non è governabile, non si può fare polemica sul numero delle allerte perché con allerte anche gialle si può morire e abbiamo visto quello che è accaduto al Raganello“: lo ha dichiarato oggi a Rimini il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Quello che conta è aiutare i sindaci per diramare l’allerta e far arrivare ai cittadini l’informazione che serve per mettere in ...