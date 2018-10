Mondiali | Oro a squadre agli Usa

Mondiali artistica - Usa oro squadre donne : ANSA, - DOHA, 30 OTT - Stati Uniti, Russia e Cina salgono sul podio della gara a squadre donne della 48/a edizione dei Mondiali di ginnastica artistica, in corso a Doha. Così questi tre team si ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre femminile - USA lanciati verso l’oro. Lotta serrata per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie iridate per quanto riguarda le ragazze, si preannuncia grande spettacolo per la gara che premia la bontà dell’intero movimento di una Nazione: le otto migliori formazioni del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie e dei pass ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Russia - Cina - Giappone : che lotta per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo per un team event da brividi con i migliori interpreti del pianeta pronti a darsi battaglia nella corsa verso il titolo iridato. La Russia ha chiuso il turno di qualificazione al comando e se la dovrà vedere ...

Sara Anzanello è morta/ Ultime notizie Volley - oro Italia ai Mondiali 2002 : trapianto fegato - ma l’epatite... : Sara Anzanello è morta: dramma nel Volley Italia, addio alla centrale oro ai Mondiali 2002. Ultime notizie, trapianto di fegato per epatite: il calvario di una campionessa "lieta"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:45:00 GMT)

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : Giada Rossi di bronzo - oro alla sudcoreana Seo Su Yeon : Si sono conclusi oggi a Celje, in Slovenia, i Mondiali di Tennistavolo paralimpico: l’unica medaglia dell’Italia è stata conquistata da Giada Rossi nella classe 1-2 femminile. Oggi si è disputata la finalissima e l’oro è andato alla sudcoreana Seo Su Yeon, che ha superato per 3-0 la brasiliana Catia Christina Da Silva Oliveira. La pongista sudamericana è alla prima medaglia in una manifestazione così importante, mentre ...

Mondiali volley - l'Italia si arrende in finale - oro alla Serbia : Si infrange sul muro della Serbia il sogno azzurro ai Mondiali di volley femminili in Giappone. All'Italia, sconfitta 3-2, va la medaglia d'argento. Nella finale le ragazze di Mazzanti hanno perso al ...

Albo d’oro Mondiali volley femminile - il medagliere : primo titolo della Serbia - Italia seconda. URSS sempre in testa : La Serbia ha vinto i Mondiali 2018 di volley femminile sconfiggendo l’Italia per 3-2 nella Finale di Yokohama. primo titolo iridato per le slave mentre le azzurre conquistano il primo argento dopo il trionfo del 2002. Di seguito l’Albo d’oro dei Mondiali. Albo D’ORO Mondiali: EVENTO ORO ARGENTO BRONZO Giappone 2018 Serbia Italia Cina Italia 2014 USA Cina Brasile Giappone ...

Mondiali volley femminili - l Italia sfida la Serbia per l oro LIVE dalle 12.40 su Rep.it : YOKOHAMA - Dopo aver vinto un'epica battaglia contro le campionesse olimpiche della Cina per 3-2 , l'Italia del volley femminile proverà a salire sul tetto del mondo dopo 16 anni. Alle 12.40, diretta testuale su repubblica.it , le ragazze del ct Mazzanti affrontano la Serbia nella finale di Yokohama che mette in palio la medaglia d'oro. Se la nostra ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia : una finale ogni venti anni. Dopo il Gabbiano d’Argento e l’oro di Bebeto tocca alle azzurre di Mazzanti : Una finale ogni venti anni. Per l’ItalVolley, che sia maschile o femminile, quella di domani con la Serbia sarà la sesta finale iridata della storia e la curiosità è che tre di queste finali sono state conquistate con cadenza ventennale dal 1978 a oggi. Nel 1978 l’unica finale fin qui persa dall’Italia del Volley, giocata in casa, a Roma. Si utilizzava ancora il sistema del cambio palla e gli azzurri fino a quel momento ...