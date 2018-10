Milano Torna il baratto dei libri per grandi e piccini al CAM Verro

Milano - dal 27 al 29 ottobre al Mico torna Golosaria : Milano, 24 ott., askanews, - Il buono che fa bene. È questo il tema della tredicesima edizione di Golosaria Milano, in programma da sabato 27 a lunedì 29 ottobre negli spazi del Mico. Un tema nato per ...

Unipol - l’inchiesta sull’ipotesi che il valore della compagnia fu gonfiato per le nozze con FonSai torna a Milano 4 anni dopo : Unipol da Milano a Torino. E ritorno. La procura generale della Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti dell’inchiesta sul presunto aggiotaggio informativo commesso dai vertici di UnipolSai debbano passare dalla procura torinese a quella milanese. La decisione è stata depositata martedì 23 ottobre dal sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani in seguito a un’istanza presentata dall’avvocato Ermenegildo Costabile, che assiste ...

Manovra : Milano amplia perdite dopo bocciatura - spread torna a 310 punti : Immediata reazione dei mercati finanziari dopo la bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. La Borsa di Milano incrementa le perdite. L'indice Ftse Mib scivola a -1,14%. Male le banche: Bper Banca, -...

Se anche a Milano Torna la boxe : torna la grande boxe a Milano. Sabato 20 ottobre, nel teatro Principe che fu edificio simbolo del pugilato del dopoguerra, poi luogo scelto da Luchino Visconti per girare Rocco e i suoi fratelli, successivamnete cinema a luci rosse, discoteca (Tropicana) e spazio eventi, al centro del ring torna a combattere l’imbattuto Maxim Prodan, ucraino e beniamino dei tifosi milanesi. «L’artista del ko», come viene chiamato grazie alle sue 14 vittorie ...

Incendi Milano : Arpa - situazione sta tornando rapidamente a normalità : Si torna rapidamente alla normalità nell’area dell’Incendio di Via Chiasserini a Milano, in zona Bovisasca, dove il 14 ottobre è scoppiato l’Incendio alla Ipb, spento completamente nella giornata di ieri. Dopo un temporaneo innalzamento dei valori, sono infatti scese a 1.48 picogrammi per metrocubo/teq le concentrazioni di diossine e furani rilevate ...

Marco Milano : "Sono senza fissa dimora. Non chiedo altro di tornare a lavorare..." : Dopo Marco Della Noce, anche un altro celebre comico, famoso in televisione soprattutto negli anni '90 e 2000, sta passando un periodo molto complicato. Stiamo parlando di Marco Milano, il comico milanese noto soprattutto per il personaggio di Mandi Mandi e visto, negli ultimi anni, anche a Colorado, programma in onda su Italia 1, che ha deciso di raccontare la propria vicenda al sito TgCom24.Il calvario di Marco Milano è cominciato, ...

GIULIA LIGRESTI TORNA IN CARCERE : AVEVA CHIESTO MESSA IN PROVA/ Ultime notizie : arresto nella notte a Milano : GIULIA LIGRESTI TORNA in CARCERE: negata MESSA in PROVA. La figlia dell'imprenditore Salvatore voleva fare la pr in azienda di famiglia: negati lavori socialmente utili(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Marco Milano - il popolare Mandi Mandi : 'Non ho più niente ma vorrei tornare a lavorare' : La gente lo ricorda soprattutto per l'inviato d'assalto di "Mai dire gol" Mandi Mandi. Ma Marco Milano, da metà anni 80 a oggi ha messo la sua vis comica in moltissime produzioni. Da qualche anno è però scomparso dai teleschermi. Complice un periodo nerissimo, iniziato con dei guai con il fisco e proseguito con problemi personali. "Non ho più nulla ma non voglio dipendere dagli altri - dice a Tgcom24 -. vorrei tornare a lavorare".

I migliori panettoni artigianali d'Italia tornano a Milano : ... il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, e trascorrere insieme a lui un pomeriggio stratopico! I Maestri del Panettone Dove: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia " Le ...

Milano - dal Castello alle periferie : torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Sono i numeri di BookCity, la manifestazione dedicata al libro che dal 15 al 18 novembre animerà tutta Milano, dal centro alle periferie, con incontri, mostre, reading, spettacoli, eventi dedicati al ...

Milano - dal Castello alle periferie : torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Settima edizione della manifestazione culturale: a inaugurarla Jonathan Coe, tutta la città coinvolta negli appuntamenti

Torna BookCity Milano con 1300 eventi : Il giornalista Beppe Severgnini, invece, chiuderà la manifestazione al Teatro Parenti il 18 novembre con 'Tutto cambia, ma italiani si rimane', un viaggio ironico e sentimentale nel mondo del ...

Articolo 31 in concerto al Fabrique di Milano/ J-Ax torna con Dj Jad : "ora sono una persona molto più buona" : J-Ax è pronto per le 10 date in occasione dei 25 anni di carriera. I presupposti sono chiari: partire da zero per ottenere tutto, parola di Alessandro Aleotti.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:42:00 GMT)

Milano : torna festival 'La città che sale' - iniziative tra centro e periferie (2) : (AdnKronos) - La versione autunnale (cui seguirà una invernale e poi una primaverile) parte giovedì 15 in via Maspero 18 con Flower Power concerto con Nicoletta Tiberini (voce) e Valerio Scrignoli (chitarra elettrica), dedicato alle canzoni che hanno infiammato gli anni 60 e la generazione dei figli