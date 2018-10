Milano | condannato a 7 anni minaccia di buttarsi da settimo piano del tribunale

Milano - migranti somali fanno arrestare il loro aguzzino : è il primo trafficante di uomini condannato in Italia : Si chiama Ismail Osman e nel video mandato in onda a " Le Iene " è il ragazzo di colore che indossa la giacca marrone. Sembra un uomo come tanti altri, invece le telecamere di sorveglianza in zona ...

'Ndrangheta a Milano : condannato a 16 anni il boss Rocco Barbaro : Chiuso in primo grado il processo sul bar Vecchia Milano di corso Europa, controllato dalla 'Ndrangheta

Milano - uccise l'ex collega con 49 colpi di pistola : condannato a 16 anni : Era convinto che un ex collega di lavoro avesse provocato il suo licenziamento, quindi, per vendicarsi, lo aveva ucciso con 49 colpi di pistola. La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la ...

Milano - tassista abusivo condannato a otto anni per due stupri : È stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese arrestato dalla Squadra mobile lo scorso gennaio per violenza sessuale e accusato di aver stuprato in ...

Milano - stuprò due ragazze : condannato a 8 anni : È stato condannato a otto anni di carcere l'uomo di origine albanese, tassista abusivo, arrestato a gennaio per aver violentato due ragazze tra luglio 2016 e novembre 2017. "Chiaramente apprendiamo ...

Milano - condannato a 8 anni il tassista abusivo accusato di aver violentato due ragazze all’uscita di una discoteca : Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese accusato di aver stuprato due ragazze adescate fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, è stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Natalia Imarisio, al termine del processo a cui hanno preso parte anche le due vittime, una delle quali presente anche oggi alla lettura della sentenza. La Procura aveva chiesto una condanna ...

Milano - 70enne violentata : fermato romeno già condannato per stupro. Salvini : «Castrazione chimica» : È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne di...

Milano - 70ENNE VIOLENTATA : FERMATO 40ENNE CON PRECEDENTI/ Ultime notizie - romeno già condannato a 10 anni : MILANO, anziana rapinata e stuprata: arrestato 40ENNE romeno. Ultime notizie, FERMATO l'aggressore della 70ENNE della Comasina: ha PRECEDENTI specifici(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Milano - "Ha imbrattato i muri con i suoi versi" : condannato il poeta-writer : Multa di 500 euro (pena sospesa) per il poeta di strada Ivan Tresoldi, il legale: "Era convinto che le sue poesie migliorassero i luoghi"

Milano - aggredì e rapinò anziano : condannato a 11 anni : Il gup di Milano Maria Vicidomini ha condannato, con rito abbreviato, a 11 anni di carcere Chestor Caldararu, 29enne di origine romena, che lo scorso 20 aprile aggredì con due pugni in faccia un ...

Milano - prese a pugni anziano per derubarlo : condannato a 11 anni - : Il 29enne romeno che lo scorso 20 aprile aveva aggredito un 78enne, facendolo finire in coma, per rubargli l'orologio e i soldi, è stato giudicato colpevole di rapina aggravata e tentato omicidio. L'...

Milano - mandò un anziano in coma a forza di pugni : rapinatore condannato a 11 anni : Chestor Caldararu fu arrestato anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. E' imputato per altre due aggressioni simili

Milano - pedofilia : ex parroco condannato a 6 anni e 4 mesi : A processo con l'accusa di aver abusato sessualmente di un ragazzino di 15 anni nel 2011, l'ex parroco di Rozzano aveva versato 100mila euro alla famiglia, che non si è costituita parte civile

Savini - cibi congelati serviti come freschi : condannato per frode lo storico ristorante di Milano : Il Savini, in galleria Vittorio Emanuele a Milano, è molto più di un ristorante. E' un'istituzione. Aperto nel 1867, conserva nelle sale un arredo dal fascino immutato, ai suoi tavoli Filippo Tommaso ...