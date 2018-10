Milan | operazione quarto posto | Gattuso conferma il tandem Higuain-Cutrone

Calciomercato Milan - inserimento in extremis del Real Madrid : a rischio l’operazione Paquetà? : Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e nonostante le dichiarazioni di ...

MIRABELLI A 360° SUL Milan/ L'ex DS rossonero si confessa : "Pentito dell'operazione sui fratelli Donnarumma" : MIRABELLI a 360° sul MILAN. L'ex DS rossonero si confessa: "Pentito dell'operazione sui fratelli Donnarumma, Gattuso grande allenatore, viene sottovalutato"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:33:00 GMT)

Calciomercato Milan – Clamoroso! Puma spinge per Bolt : i dettagli dell’operazione : Usai Bolt obiettivo di mercato del Milan? Il velocista giamaicano ha da poco intrapreso la carriera da calciatore in Australia, ma lo sponsor Puma spinge per il trasferimento Nonostante alla sessione di mercato invernale manchi ancora qualche mese, il Milan sembra volersi muovere in anticipo. Messe da parte le voci riguardanti l’interessamento per Zlatan Ibrahimovic, al Milan è stato accostato un altro grande nome dello sport ...

Calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Paquetá : tutti i dettagli dell’operazione : Leonardo ha piazzato il primo colpo del prossimo mercato invernale, il direttore dell’area tecnico del Milan ha chiuso per Lucas Paquetà Primo colpo del Milan in vista del prossimo mercato invernale, Leonardo infatti ha messo le mani su Lucas Paquetà (clicca qui per sapere chi è), battendo la difficile concorrenza di Barcellona e Psg. LaPresse/EFE Il direttore dell’area tecnica del club rossonero ha trovato l’accordo con ...

Furti : operazione Prometeo - arresti nel campo nomadi Bonfadini a Milano : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - arresti per associazione a delinquere e Furti in abitazione. Si è conclusa l’ultima fase dell'operazione 'Prometeo', condotta dai carabinieri di Novara, che ha permesso l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare a carico di sei persone ritenute responsabili, tra l’a

Lombardia : mercoledì a Milano convegno su cooperazione con Etiopia : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - La situazione politico-economica dell’Etiopia e gli interventi possibili di cooperazione internazionali e dei nuovi sbocchi commerciali che potrebbero aprirsi anche per quanto riguarda le imprese lombarde. Sono questo i temi che mercoledì prossimo, 3 ottobre, saranno al

