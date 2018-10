Milan | lesione al tendine d' Achille | Caldara rischia un lungo stop

Milan - lungo stop per Caldara : lesione al tendine d'Achille : " lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio- tendine a del muscolo gemello mediale del polpaccio destro". È più grave del previsto la diagnosi dell'infortunio rimediato dal ...

Milan - l'infortunio di Caldara è grave : lesione al tendine d'Achille e strappo al polpaccio - stagione a rischio : strappo al muscolo del polpaccio destro, il difensore costretto all'ennesimo stop. Cambia la strategia per il mercato di gennaio

Infortunio Caldara, le ultime notizie che arrivano da casa Milan sono davvero pessime per il tecnico Gattuso: i dettagli Infortunio Caldara – "AC Milan comunica che Mattia Caldara, in seguito all'Infortunio procuratosi durante l'allenamento di sabato scorso, è stato sottoposto a degli esami strumentali