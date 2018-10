Milan | Leonardo torna a parlare | il futuro di Gattuso e le ambizioni rossonere

Milan - Leonardo : "Vogliamo la Champions - Gattuso non è in discussione" : "Vogliamo la Champions, ma non dovrà diventare la nostra ossessione". Parola di Leonardo, direttore generale del Milan che ha rilasciato dichiarazioni importanti sul momento della stagione rossonera, ...

Ferrero show dopo Milan-Sampdoria : “Leonardo chi? Il pittore?” : Massimo Ferrero ha avuto belle parole per Giampaolo e per la sua Sampdoria nonostante la sconfitta contro il Milan di Gattuso Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, si è esibito in uno dei suoi consueti show nella pancia di San Siro, nell’immediato post partita di Milan-Samp. La sua squadra ha perso sul terreno di gioco rossonero, ma il presidente in mixed zone sembrava comunque contento di quanto visto in campo. Lodi per Giampaolo ...

Milan e Gattuso a rapporto da Leonardo e Maldini : "Champions per forza" : Le parole di ieri sera di Paolo Maldini sottolineano due aspetti chiave della delicatissima fase del Milan: si va avanti con fiducia, senza dimenticare le belle prestazioni rossonere viste fino al ...

Gennaro Gattuso sta per essere esonerato : la voce dentro il Milan - al suo posto Leonardo : L'arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina del Milan si fa sempre più concreto specialmente dopo la sconfitta in Europa League di ieri sera, giovedì 25 ottobre, contro il Betis. Gennaro Gattuso ...

Milan - dirigenza vicina alla squadra : Leonardo e Maldini a Milanello : La parola d’ordine in casa Milan è “vietato demoralizzarsi”. Dopo la sconfitta di ieri contro il Betis, seguita a quella nel derby contro l’Inter, Leonardo e Maldini si sono presentati a Milanello per far sentire alla squadra la presenza della società e invogliarla a guardare avanti con fiducia. I due dirigenti stamattina hanno osservato l’allenamento e hanno voluto mostrare al gruppo tutto il loro supporto, ...

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - Leonardo nuovo allenatore in pole su Donadoni - Conte - Wenger... : GATTUSO ESONERATO? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Milan - lungo confronto tra Leonardo e Maldini : I due hanno analizzato non solo la debcle di ieri ma tutte le difficoltà del Diavolo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport.

Milan - Leonardo : 'Gattuso in bilico? Mai pensato a un altro' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan , Leonardo , ha risposto alle domande sulla posizione del tecnico dei rossoneri, a pochi minuti dal fischio ...

Leonardo : "Gattuso? Milan mai pensato a un altro" : 'Non abbiamo mai pensato a un altro'. Leonardo liquida le voci secondo cui il Milan avrebbe pensato a Roberto Donadoni per sostituire Rino Gattuso. 'Lasciano il tempo che trovano', ha detto il ...

Milan - Leonardo fa chiarezza sul futuro di Gattuso : “non ho mai pensato ad un altro allenatore” : Il direttore dell’area tecnica del Milan ha confermato Rino Gattuso, sottolineando di non aver mai cercato altri allenatori Un derby da dimenticare, provando a vincere la terza partita del Gruppo F di Europa League. Il Milan ha voglia di ripartire, cancellando il gol allo scadere subito da Mauro Icardi domenica scorsa. Spada/LaPresse Le voci di un presunto esonero di Gattuso non destabilizzano l’ambiente rossonero, come ...

Milan - Leonardo contro Gennaro Gattuso : la crepa - ecco quello che non sapete : Eppure l'aria, fuori, è buonissima, la luce abbaglia, grigio assente. Perché dentro Milanello resistono invece nuvole basse e pesanti, che minacciano danni. La perturbazione del derby ha scoperchiato ...

Milan - Gattuso post Derby “tanta pressione su di noi”/ Ultime notizie - rischio esonero “Con Leonardo rispetto” : Milan, Gattuso dopo il Derby perso con l'Inter: "tanta pressione su di noi. Con Leonardo e Maldini c'è profondo rispetto". La prossima sfida in Europa League(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Calciomercato Milan - Leonardo ha in mente un avvicendamento a centrocampo : gennaio è vicino : Calciomercato Milan, Leonardo si sta già muovendo in vista della sessione di mercato invernale per modellare la mediana rossonera Calciomercato Milan, Leonardo attivissimo in queste ore. Il dirigente rossonero sa bene che alcuni degli uomini giunti a Milano nella sessione estiva non stanno convincendo. A gennaio si deve imperativamente mettere una pezza per lanciare l’assalto alla Champions League. Uno su tutti, Tiemouè Bakayoko. Tra ...

Milan - Branchini : “mai cenato con Donadoni e Leonardo” : “Non ho mai cenato con Donadoni e Leonardo”: afferma l’agente Giovanni Branchini, in merito alle voci su presunti contatti con la dirigenza del Milan per un eventuale cambio sulla panchina rossonera. “Per un’estrema urgenza di correttezza – le parole di Branchini in una dichiarazione all’Ansa – smentisco decisamente di avere partecipato a cene o incontri con i signori Leonardo, responsabile ...