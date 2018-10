Milan | Caldara è più grave del previsto | out 3 mesi

Milan - grave infortunio al polpaccio per Caldara : per il difensore rossonero si profila un lungo stop : Il difensore del Milan ha riportato uno strappo di tre centimetri al muscolo del polpaccio destro, dovrà stare ai box per almeno tre mesi Da un lato il sorriso per la vittoria sulla Samp, dall’altro la smorfia di disappunto per l’ennesimo infortunio di Mattia Caldara. Una stagione sfortunata per il difensore rossonero, costretto a far fronte ad una serie di guai fisici che ne stanno condizionando la sua avventura a ...

Milan-Sampdoria - infortunio Caldara : le ultime sulle condizioni del giocatore rossonero : Uscito nel finale per un problema alla caviglia, il difensore rossonero ha riportato una distorsione che verrà valutata meglio domani Sembra più lieve del previsto l’infortunio occorso a Davide Calabria nel corso della partita tra Milan e Sampdoria, giocata nel pomeriggio di oggi a San Siro. Uscito nel finale dopo essersi accasciato sul terreno di gioco, l’esterno difensivo rossonero si è sottoposto ai primi controlli che hanno ...

