Milan | Abate | “lotteremo per la Champions”

Milan - Abate : “Lotteremo per un posto in Champions” : “Il Milan ad aprile lo immagino in lotta per un posto in Champions“. Ignazio Abate è ottimista sul futuro della sua squadra, che ieri contro la Sampdoria ha ritrovato la vittoria dopo aver perso contro Inter e Betis. Mercoledì, i rossoneri scenderanno di nuovo in campo per affrontare il Genoa – recupero della prima giornata -: “È una gara da vincere, sarà difficilissima ma il nostro obiettivo è andare in Champions e ...