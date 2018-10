Migranti | salta apertura centro

Spagna - 300 Migranti assaltano il confine di Melilla : Continua la crisi dei migranti in Spagna . La recinzione posta sulla frontiera che separa il Marocco dall'enclave spagnola di Melilla è stata assaltata da circa 300 persone di origine sub-sahariana. ...

Migranti : salta il rimpatrio di un gruppo di tunisini illegali : La vicenda risale a giovedi' scorso, proprio qualche ora prima che sette barchini portassero sull'isola siciliana 184 Migranti -

Savona - parlando di Migranti l'Ue salta : TORINO, 14 SET - "Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l'Europa alla soglia della rottura". Lo ha affermato il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona. "L'unico modo per cercare di ...

Savona - parlando di Migranti l'Ue salta : "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in Europa", ha ...

Savona : 'Smettiamo di parlare di Migranti o l'Europa salta' : ... "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è proprio quello di riprendere in mano le discussioni di fondo, cioè come funziona la politica fiscale in ...

Savona - parlando di Migranti l'Ue salta : "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in Europa", ha ...

Savona - parlando di Migranti l'Ue salta : "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in Europa", ha ...

Migranti - TRAFFICANTI AGGIRANO SALVINI : 184 SBARCATI A LAMPEDUSA/ Ultime notizie - salta intesa Italia-Germania : MIGRANTI, 184 SBARCATI a LAMPEDUSA su 7 barchini: Ultime notizie, ira SALVINI "Malta scarica ancora sull'Italia il problema". Ministro del Viminale incontra i colleghi Ue a Vienna(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:26:00 GMT)

Migranti - Minniti : “Nazional-populisti li usano come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...

Migranti - Minniti : “Nazional populisti li usano come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...