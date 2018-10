Migranti | il pugno duro di Trump | pronto a eliminare lo ius soli

ilgiornale

(Di martedì 30 ottobre 2018) Donaldsi prepara all'assalto di uno dei pilastri della politica migratoria americana: lo ius. Intervistato da Axios, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di volerl'idea per cui un bambino nato negli Stati Uniti sia automaticamente un cittadino americano. "Siamo l'unico Paese al mondo, dove se una persona arriva, ha un bambino, e questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ridicolo e deve finire. Lo farò con un decreto".Un annuncio che è giàa scatenare polemiche in tutto il Paese. Perché non è un mistero cheabbia la ferma volontà di fermare l'arrivo dei. E non è altrettanto difficile da capire che il diritto alla cittadinanza per nascita è uno dei motivi per cui molti cittadini di altri Paesi, in particolare dell'America centrale e Latina, decidono di entrare in territorio americano. Una volta ...