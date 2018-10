Meteo Roma | Le previsioni per mercoledì 31 ottobre

Allerta Meteo Roma : scuole chiuse anche domani 30 ottobre : scuole chiuse anche domani 30 ottobre a Roma: lo ha deciso il Campidoglio con un’ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Allerta Meteo, scuole chiuse Martedì 30 ottobre: l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di ...

Allerta Meteo Roma - Raggi al Coc : a breve la decisione su scuole chiuse anche domani 30 ottobre : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si trova al Centro operativo comunale, che monitora da ieri la fase di maltempo che imperversa sulla Capitale. Il sindaco sta valutando con gli esperti la situazione e deciderà su eventuali scuole chiuse anche per la giornata di domani, 30 ottobre.

Allerta Meteo - enorme Squall-Line flagella l'Italia : lo Scirocco infuria come un Uragano di 1ª categoria - il vento supera i 100km/h a Roma e Napoli [LIVE] : Allerta Meteo – L'Italia è flagellata dal maltempo con un'enorme Squall-Line temporalesca che si estende dalla Lombardia alla Sicilia lungo il fronte freddo alimentato dal ciclone posizionato nel Mediterraneo centro/occidentale: intorno al ciclone ruotano venti impetuosi, come quelli di un Uragano di 1ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson. Nel primo pomeriggio le raffiche di Scirocco hanno raggiunto valori incredibili

Lazio-Inter - per ora nessun rinvio. Ma a Roma è allerta Meteo : Lazio-Inter– L'incontro in Prefettura c'è stato alle ore 14:00 e, stando così le cose, la partita di stasera si giocherà. Non è stato infatti deciso nessun rinvio per quanto riguarda Lazio-Inter, posticipo della decima giornata in programma stasera all'Olimpico. Sulla Capitale non si è abbattuto l'acquazzone previsto ieri, il vento però è stato forte tanto

Allerta Meteo Roma - presidi : valutare scuole chiuse anche domani 30 ottobre : "Date le criticita' rilevate in diverse scuole di Roma, con intonaci caduti e alberi precipitati nelle aree esterne, chiediamo che la situazione sia presa in attenta considerazione dal Comune, prevedendo eventualmente la chiusura delle scuole anche domani. In tal caso chiediamo che la decisione sia ufficializzata tempestivamente dal Campidoglio, in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi. Ovviamente andranno anche rimossi

Lazio-Inter a rischio rinvio - allerta Meteo a Roma! Le possibili date per il recupero - previsto un peggioramento : Lazio-Inter è a rischio rinvio a causa delle condizioni meteo critiche che stanno colpendo la capitale. A Roma, infatti, la pioggia potrebbe intensificarsi notevolmente e l’allerta gialla potrebbe diventare rossa obbligando così a un rinvio del big match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Il monday night, in programma questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30), è dunque in dubbio: il campo di gioco dell’Olimpico è ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna - nuovo aggiornamento : criticità per mareggiate - temporali e vento forte : Due nuove allerte emanate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae Emilia-Romagna, in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani martedì 31 ottobre. La presenza di un sistema temporalesco 'auto rigenerante' determinerà oggi piogge di intensità elevata su tutto il settore occidentale della regione, più accentuate sulle aree montane e

Allerta Meteo Roma - il senatore lancia l'allarme : "anche il Senato - Palazzo Madama - e il Pantheon sono a rischio alluvione. Non bisogna dimenticare" : "Nel 1870 una alluvione interessò l'area dove è ubicato il Senato della Repubblica Italiana. A proposito di allerte idrogeologiche e aree inondabili: sapete che Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, è a rischio inondazione? Non solo Palazzo Madama, anche il Pantheon e gli edifici circostanti dove sono ubicati gli uffici dei Senatori come Palazzo Toniolo e Palazzo ISMA. Come si fa a dire? Semplice. Tra Piazza

Meteo Roma : Le previsioni per il 30 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste molte nuvole al mattino con possibilità di piogge sparse. Nel Lazio al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su tutta la regione. Meteo Roma: previsioni per domani martedì 30 ottobre 2018 Molte nuvole al mattino con possibilità di piogge sparse di debole o moderata intensità, tendenza ad esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata con cieli poco nuvolosi.

Lazio-Inter a rischio rinvio : allerta Meteo su Roma - le ultime novità : Lazio ed Inter dovrebbero giocare questa sera allo stadio Olimpico di Roma, ma l'allerta meteo potrebbe complicare il normale svolgimento dell'incontro: i dettagli Scuole chiuse ed allerta meteo sulla città di Roma. In questo scenario stasera si dovrebbe giocare all'Olimpico una gara importantissima per la classifica della Serie A, quella tra Lazio ed Inter. La capitale è stata investita da violente piogge già dalla

Roma Capitale - scuole chiuse domani per maltempo/ Ultime notizie allerta Meteo : comunicato del sindaco Raggi : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Maltempo : allerta Meteo da Nord a Sud. Scuole chiuse a Genova e Roma : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti. Il governatore del Veneto Zaia chiede l'intervento della Protezione Civile: 'E' la stessa situazione del Polesine, nel 66 -

Maltempo - domani 29 ottobre scuole chiuse a Roma - Genova e Venezia per l'allerta Meteo | : A causa delle abbondanti piogge previste lunedì 29 ottobre gli studenti resteranno a casa nella Capitale, in cinque province del Veneto compreso il capoluogo, in Liguria e in Toscana nel Grossetano