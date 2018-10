Meteo Calabria | a Serra San Bruno è il mese di Ottobre più piovoso di sempre | 2018 da

Maltempo - Allerta Meteo livello 3 in provincia di Reggio Calabria : situazione critica in Aspromonte - “non uscite di casa e recatevi ai piani alti” : Piove in modo pesantissimo sulla provincia di Reggio Calabria: un nuovo nubifragio è in atto anche in città, mentre in Aspromonte la pioggia cade torrenziale con 176mm al Passo della Limina, 171mm ad Antonimina, 142mm a San Luca, 125mm a Gambarie d’Aspromonte. Pochi minuti fa la protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di “Allerta Meteo livello 3” per Siderno, Locride (Grotteria, Agnana e Canolo), Piana di Gioia Tauro ...

Allerta Meteo Calabria : criticità “arancione” per rischio idrogeologico ed idraulico : Il Centro Funzionale Multirischi Arpacal ha emesso il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per rischio Meteo – idrogeologico ed idraulico: è stata diramata l’Allerta Meteo “gialla” per le zone Cala 4, 6, 7 e 8 valida dalle 12:30 di oggi alla mezzanotte. Successivamente e per le successive 24 ore l’Allerta diventerà “gialla” per le aree Cala 1, 2 e 5 e “arancione” per Cala 3, 4, 6, 7 e ...

Meteo - maltempo al sud : allerta rossa in Calabria : Violenti temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali, soprattutto in Calabria, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa.Continua a leggere

Maltempo Sud : Allerta Meteo Rossa Calabria : Allerta Rossa della Protezione Civile sul Versante Jonico Settentrionale della Calabria, Arancione su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 23 ottobre, Allerta Rossa sulla Calabria ionica. Allerta arancione su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria mentre l’Allerta sarà gialla su tutto il sud. Regione Calabria ELEVATA ...

Allerta Meteo Calabria : scuole chiuse domani Martedi' 23 Ottobre in diversi comuni per maltempo : Come illustrato in questo articolo, la situazione meteo volge verso un marcato peggioramento atmosferico sulla Calabria per via del vortice depressionario in azione sull'Italia centro-meridionale che...

Allerta Meteo Calabria - allarme “Rosso” e “Arancione” per domani Martedì 23 Ottobre : attenzione alle piogge torrenziali nelle zone joniche : allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria - l’ex uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] : 1/7 ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Calabria : criticità arancione fino a mezzanotte - anche domani allarme “giallo” : La protezione civile regionale della Calabria ha diramato il nuovo bollettino di Allerta Meteo valido dalle dalle ore 14 di oggi, 15 ottobre 2018 alla mezzanotte di domani. E’ prevista ancora per la giornata di oggi criticità “arancione” sulla fascia ionica della regione, che diventerà “gialla” nella giornata di domani. Qui il bollettino completo. L'articolo Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: criticità ...

Maltempo - allerta Meteo in Calabria e Sicilia : molte scuole chiuse - : In gran parte delle due regioni e in Basilicata è stata diramata l'allerta arancione, a causa di una perturbazione che sta causando temporali di forte intensità. Previste locali grandinate e forti ...

Allerta Meteo “arancione” in Calabria : oggi scuole chiuse in gran parte della regione : E’ in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’Allerta Meteo in Calabria, a causa del maltempo: per tutta la fascia ionica della regione e per la parte meridionale di quella tirrenica è stato emesso lo stato d’Allerta arancione. I sindaci di molti centri, tra cui Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole. Allerta Meteo, Lunedì 15 Ottobre “scuole chiuse” in molti comuni per il maltempo: ...

Allerta Meteo Reggio Calabria : scuole chiuse oggi 15 ottobre : A seguito del peggioramento delle condizioni Meteo il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 15 ottobre 2018. Sul sito www.Reggiocal.it sono on line le raccomandazioni precauzionali e l’ordinanza in formato integrale. Allerta Meteo, Lunedì 15 ottobre “scuole chiuse” in molti comuni per il maltempo: rischio alluvioni ...

Allerta Meteo - maltempo estremo nella notte : Calabria e Sicilia sott’acqua - temporali furiosi sullo Jonio - scuole chiuse in molti comuni [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo molto violento all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che sono letteralmente sott’acqua in modo particolare nelle zone joniche. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia Sud/Orientale dove in provincia di Ragusa, tra Modica e Scicli, si stanno verificando vere e proprie bombe d’acqua. Piove in modo torrenziale da ore nell’area etnea, da Catania ...

Maltempo - news 14/10 : allerta Meteo ‘arancione’ su Basilicata - Sicilia e Calabria : La Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani 15 ottobre un’allerta meteo ‘arancione’ per Maltempo che interesserà le regioni Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono molti i comuni Siciliani (prevalentemente della provincia di Messina) i cui sindaci hanno preventivamente emanato le ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Maltempo: allerta arancione su Basilicata, Sicilia e Calabria 14 ottobre ...

Allerta Meteo - si intensifica il maltempo al Sud : piogge torrenziali in Calabria e Sicilia mentre il Nord Europa “brucia” per un caldo senza precedenti - oltre +20°C in Lapponia! [LIVE] : 1/10 ...