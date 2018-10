Maurizio Martina si è dimesso da segretario del Pd

Maurizio Martina si è dimesso da segretario del Partito Democratico : Maurizio Martina non è più il segretario del Partito Democratico. L'ex ministro dell'Agricoltura ha annunciato le sue dimissioni dalla segreteria, in modo da permettere l'avvio vero e proprio della fase congressuale. Resta dunque confermata l'Assemblea Nazionale del Partito per il prossimo 11 novembre.Continua a leggere

Maurizio Martina annuncia le sue dimissioni da Segretario del PD : Maurizio Martina rassegnerà le proprie dimissioni dalla carica di Segretario del Partito Democratico Lo ha annunciato lui stesso nel discorso di chiusura del Forum del partito che si è concluso oggi a Milano. “Si completa oggi il mandato che ho ricevuto all’Assemblea nazionale di luglio”, ha spiegato l’ex ministro dell’Agricoltura del governo Gentiloni, aggiungendo che il prossimo 11 novembre avrà luogo l’Assemblea Nazionale con la quale partirà ...

Pd - Maurizio Martina a Piazza Grande : “Restiamo uniti”. E annuncia le primarie a febbraio : Il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, è intervenuto a Piazza Grande, la kermesse organizzata a Roma da Nicola Zingaretti, annunciando le primarie del Pd per l'inizio del prossimo mese di febbraio: "La pluralità dei candidati al Congresso non deve far paura". Gli fa eco il governatore del Lazio: "Dobbiamo offrire all'Italia una nuova speranza. Bisogna combattere perché ce lo chiede questo Paese".Continua a leggere

Maurizio Martina si scaglia contro il Governo : “Ladri del futuro!” : Da Piazza del Popolo Maurizio Martina tuona contro il Governo attuale Piazza del Popolo a Roma piena di bandiere del partito, tricolori e vessilli dell’Unione Europea. Sono questi i tre simboli scelti dagli organizzatori della manifestazione del Pd per dire che «L’Italia non ha paura», come recita lo slogan scelto per rilanciare l’azione dei dem in opposizione al Governo Lega-M5s. Un’azione, urgente, all’indomani ...

Maurizio Martina - PD - : 'Anziché individuare la soluzione - loro cercano il nemico' : Il segretario reggente del Partito Democratico, onorevole Maurizio Martina, ha scritto su Facebook : 'Anziché individuare la soluzione, loro cercano il nemico. Sempre. E così l'ideologia pericolosa di ...

Atreju - Maurizio Martina non va alla kermesse di Fratelli d'Italia : la sedia vuota. Se questo è un leader... : Lo aveva annunciato. E così ha fatto: il segretario del Pd, Maurizio Martina , non si è presentato ad Atreju 2018, il tradizionale appuntamento organizzato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . La ...

Ora Maurizio Martina diserta Atreju : "Inaccettabile la campagna contro il nostro Fiano" : Vengo, anzi no, non vengo. Maurizio Martina non sarà ad Atreju 2018, la tradizione festa della destra italiana tenuta da Fratelli d"Italia, alla quale avrebbe dovuto partecipare.Il motivo? Un manifesto, contro il parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano, facente parte della campagna di comunicazione per pubblicizzare l"evento in programma dal 21 al 23 settembre all"Isola Tiberina, Roma.Si tratta della campagna social ideata dai ...

Maurizio Martina risponde a Carlo Calenda : “Adesso basta! Pd non può estinguersi - chiedo meno arroganza” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, risponde a Carlo Calenda e alle polemiche delle ultime ore interne al partito: "Adesso basta. Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi siamo l'unico argine al pericolo di questa destra. chiedo a tutti generosità e meno arroganza, non se ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca".Continua a leggere

Pd - Maurizio Martina annuncia : “Faremo le primarie a gennaio 2019” : Dopo la proposta di Matteo Orfini di "sciogliere il Pd", arriva la replica del segretario nazionale Maurizio Martina che, escludendo questa opzione, ha detto che il congresso ci sarà: “Faremo le primarie a gennaio, basta con questa idea che tutti possono dire di tutto, basta con la parole in libertà”.Continua a leggere