Mareggiata Liguria | Portofino è isolato | la strada non c’è più FOTO

Liguria devastata dal maltempo : Aeroporto chiuso a Genova. Mareggiata fa "strage" di yacht a Rapallo - si schianta anche quello di Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiati molti super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate contro ...

Maltempo - Liguria devastata : venti a 170 km/h e onde da 10 metri - “una Mareggiata così non si vedeva da anni” : “Sono ancora molto rilevanti i venti da sudovest, ancora molto intensi per esempio a Fontana Fresca in provincia di Genova con raffiche ben superiori ai 170 chilometri orari. Sul livello del moto ondoso le osservazioni per ora disponibili ci danno 6 metri di onda significativa e più di 10 metri di onda massima a Ponente, questo ci fa presumere che a Levante siano superati“, hanno spiegato i tecnici durante il punto stampa di ieri ...

A causa della mareggiata che ha trasportato detriti sulla pista, rendendola impraticabile, l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso: tutti i voli sono cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. In corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti.