Mareggiata drammatica nella notte | “strage” di super yacht nel porto di Rapallo FOTO e

meteoweb.eu

: RT @Amfortas: Spiace sapere che la #mareggiata a #GRADO stia facendo danni. Nel primo pomeriggio la situazione non era così drammatica, ma… - 276_fabi : RT @Amfortas: Spiace sapere che la #mareggiata a #GRADO stia facendo danni. Nel primo pomeriggio la situazione non era così drammatica, ma… - caicio43 : RT @Amfortas: Spiace sapere che la #mareggiata a #GRADO stia facendo danni. Nel primo pomeriggio la situazione non era così drammatica, ma… - CiriSince1978 : RT @Amfortas: Spiace sapere che la #mareggiata a #GRADO stia facendo danni. Nel primo pomeriggio la situazione non era così drammatica, ma… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) 1/3 GUARDA le altreGALLERY Maltempo, piove senza sosta: aperta la galleria per far defluire la piena del fiume Adige nel Lago d ... Fiume Adige in piena,di paura a Verona. La Protezione Civile: ...