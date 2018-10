Mareggiata alle Cinque Terre | Monterosso devastata nella notte

Allerta Meteo Liguria - prolungato l’allarme “rosso” : è una “tempesta perfetta” - attesa Mareggiata “storica” : È scattata alle 12 di oggi, lunedì 29 ottobre, l’Allerta Meteo rossa per pioggia sulla zona C in provincia della Spezia, Tigullio e Fontanabuona. In questo momento tutta la Liguria è in stato di Allerta rossa, ad esclusione del ponente che è in arancione. Val di Vara, Cinque Terre e spezzino sono state le zone al momento più colpite dalle forti piogge, con un picco a Monterosso di 140 millimetri da mezzanotte: lo hanno reso noto il ...