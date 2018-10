Marc Marquez | GP Malesia MotoGP 2018 | “Voglio vincere anche il titolo dei costruttori con

Classifica Mondiale MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

VIDEO Incidente tra Marc Marquez e Johann Zarco : il pilota della Yamaha Tech3 cade a 300 km/h : Un Incidente terrificante! Non c’è altro modo per definirlo il contatto tra la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco e la Honda del campione del mondo Marc Marquez, impegnati nelle prime battute del GP d’Australia 2018 (terzultimo round del Mondiale di MotoGP). All’ingresso della temutissima curva-1, Zarco ha colpito il codone della moto di Marquez, cadendo ad una velocità elevatissima e per fortuna la sua dinamica è stata ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : Marc Marquez favorito - Valentino Rossi e Dovizioso per la rimonta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

MotoGp - Marc Marquez in pole in Australia davanti a Andrea Iannone : Marc Marquez scatterà dalla pole al via del Gran Premio di Australia , terz'ultima prova del Motomondiale classe MotoGp . Lo spagnolo della Honda, già confermatosi campione del mondo in Giappone, ha chiuso le qualifiche sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con il miglior tempo 1'29'.199 precedendo di 310 millesimi il connazionale della Yamaha ...

Marc Marquez - GP Australia MotoGP 2018 : “Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia” : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si sono trovati davanti a Phillip Island, con vento forte (e gelido) e qualche goccia di pioggia che non ha ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

MOTOGP - Marc Marquez : "IN HONDA A VITA? PARLIAMONE"/ "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..." : MOTOGP, MARC MARQUEZ:"In HONDA a VITA? Parliamone". Il cinque volte campione del mondo pronto a legarsi al team giapponese per sempre: "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..."(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:14:00 GMT)

MotoGP - GP Australia. Marc Marquez : 'Diventare un pilota Honda a vita? Possiamo parlarne!' : Eppure è lo stesso Marc a smentire questa prospettiva in un'intervista esclusiva concessa a Sky Sport MotoGP dopo la conferenza stampa: "Dove posso migliorare? In tanti aspetti, tutto il gruppo Honda ...

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

Marc Marquez - GP Australia 2018 : 'Anche se ho già il titolo in tasca - voglio vincere anche a Phillip Island. Sul futuro ' : Il cinque volte campione del mondo è decisamente sereno e sorridente ma, tuttavia, spiega di non avere avuto troppo tempo per festeggiare a dovere il suo nuovo trionfo: ' Sono molto felice per il ...