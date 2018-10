Manovra - Ue chiede a Italia di presentare nuovo Dpb entro 3 settimane : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Moscovici : potremmo chiedere all' Italia un nuovo documento : 'La Commissione non vuole una crisi tra Bruxelles e Roma, il posto dell'Italia è al cuore della zona euro, non all'esterno'. Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici in un'...

Manovra - Moscovici : potremmo chiedere all' Italia un nuovo documento : "La Commissione non vuole una crisi tra Bruxelles e Roma, il posto dell'Italia è al cuore della zona euro, non all'esterno”. Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici in un'intervista alla radio francese, France Inter. Moscovici ha spiegato che “quello che conterà è lo spirito” della risposta del governo Italiano, in particolare “se si ...

Confindustria ha chiesto di nuovo al governo di cambiare la Manovra : La manovra va corretta, rafforzando la crescita: il problema non è tanto lo sforamento del deficit e l'abbassamento del rating deciso da Moody's , che 'era nelle cose', ma vincere la sfida dello ...

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Lega “Nessun aumento Rc auto in Manovra”/ La risposta alle "accuse" del M5s : nuovo scontro dopo la manina : Lega “Nessun aumento Rc auto in manovra”. La risposta alle "accuse" del M5s: nuovo scontro dopo la manina. Le due frange del governo si sfidano sull'assicurazione auto(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:47:00 GMT)

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Manovra - Di Maio : 'E' nuovo contratto sociale'. Salvini : 'Non moltiplica pani ma migliora la vita' - : Cosi' il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri sera in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Quanto alla Manovra, per Tria è 'espansiva' e c'è una 'gradualità completa delle riforme'. 'Questa idea ...

Manovra - Di Maio : nuovo contratto sociale fra Stato e cittadini : Roma, 15 ott., askanews, - 'Questa non è una semplice Manovra, è un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, vengono ...

Di Maio : “Manovra del popolo è un nuovo contratto sociale tra Stato e cittadini” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, esulta su Facebook dopo l'accordo raggiunto nel governo sulla legge di bilancio e sul decreto fiscale: "Questa non è una semplice manovra, è un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, vengono eliminati privilegi che erano stati dati per scontati".Continua a leggere