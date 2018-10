Manovra | Ue | Debito pubblico rimane vulnerabilità cruciale

Manovra - nuova lettera Ue all'Italia. "Diteci perché il debito non cala" : Una missiva analoga era già stata inviata, come ricorda il Ministero dell'Economia, anche negli anni passati. LA lettera UE - "L'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in netto contrasto ...

Manovra - Berlusconi : “Aumenta debito per assistenzialismo. Lega metta fine a governo contro natura” : “Alla Lega diciamo: questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime quindi gli dico, mettete un alt alla continuazione di questo governo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro ‘Bettino Craxi-Uno sguardo sul mondò al teatro Franco Parenti di Milano. “Questo governo è un’alleanza illogica e innaturale”. E sulla Manovra ha aggiunto: ...

Manovra - debito pubblico in lire e non in euro. Gli economisti tedeschi ci rovinano : 'Valuta virtuale' : Il debito pubblico italiano non fa chiudere occhio ai tedeschi, preoccupati per le sorti dell'Europa. E così gli economisti espongono diverse ipotesi di pagamento del prestito. Tra queste - spiega Il Giornale - sembra contemplato l'utilizzo di una valuta virtuale, diversa dall'euro. Una sorta di ritorno alla lira, così anche il minimo rischio di contagio italiano verrebbe sterilizzato. È una forma di ristrutturazione del debito pagata ...