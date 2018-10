Manovra | terreni agricoli gratis e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio

Manovra - terreni a chi fa il terzo figlio e flat tax ai prof per le ripetizioni : Iva: si conferma lo stop per intero agli aumenti per il solo 2019 mentre prevista una "sterilizzazione" parziale per il 2020 e 2021

Dal bonus lavoro ai terreni gratis : le ultime novità della Manovra : Dall'agevolazione per chi assume laureati e dottorandi alla concessione di terre in uso gratuito per le coppie che fanno più...

Manovra : sgravi per chi assume laureati a pieni voti e terreni gratis per famiglie numerose : Sale l'attesa per il testo della Manovra, che al momento è al vaglio della Ragioneria e del ministero dell'Economia mentre mercoledì approderà in Parlamento. Tra le novità dell'ultima versione spuntano gli sgravi fiscali per chi assume giovani laureati a pieni voti, oltre a una sorta di flax tax per i ...

[Il documento] Terreni agricoli a chi fa figli - 10 mila assunzioni - reddito e pensioni con calma. Ecco le novità della Manovra : Nel tentativo di far emergere il "nero" che gira intorno al mercato delle ripetizioni private " francamente una goccia rispetto al sommerso della nostra economia - viene introdotta una tassa piatta ...

Manovra - terreni abbandonati anche in Calabria e Sicilia assegnati gratis a giovani e famiglie con tre figli : Una nuova 'distribuzione' delle terre, per convincere le famiglie a fare pi figli. E una 'tassa piatta' anche per i professori che danno lezioni private. Sono alcune delle novit spuntate nell ultima ...

Manovra - terreni gratis per famiglie con un terzo figlio in arrivo : terreni affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. E' una delle misure per favorire la crescita demografica contenute nell'ultima bozza ...

Manovra : terreni gratis e flat per i prof : ANSA, - ROMA, 29 OTT - terreni affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. E' una delle ultime misure "per favorire la crescita ...