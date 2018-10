Manovra | per le famiglie con tre figli terreni gratis e mutuo a tasso zero

Pil - Conte : Dato congiunturale - Manovra espansiva per invertire trend : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - per gli insegnati che danno ripetizioni in arrivo flat tax al 15% : Una delle novità contenute nella nuova bozza della Manovra è rappresentata da una tassa piatta per gli insegnanti, dipendenti statali, che hanno delle entrate grazie alle lezioni provate a domicilio. Ora dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza "l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità".Continua a leggere

Manovra - terreni agricoli gratis e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio in arrivo : terreni agricoli in concessione gratuita e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio in arrivo tra il 2019 e il 2021: è una delle misure inserite nell'ultima bozza della legge di Bilancio, con l'obiettivo di "favorire la crescita demografica". I terreni saranno concessi gratuitamente "per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021".Continua a leggere

Manovra - terreni a chi fa il terzo figlio e flat tax ai prof per le ripetizioni : Iva: si conferma lo stop per intero agli aumenti per il solo 2019 mentre prevista una "sterilizzazione" parziale per il 2020 e 2021

Sud - più soldi dalla Manovra. E arriva la flat tax per le ripetizioni : Ora nel ddl di Bilancio 2019 si stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le Pa centrali devono trasmettere ai ministri del Sud e dell'Economia i loro programmi di spesa, ai fini della ...

Manovra : sgravi per chi assume laureati a pieni voti e terreni gratis per famiglie numerose : Sale l'attesa per il testo della Manovra, che al momento è al vaglio della Ragioneria e del ministero dell'Economia mentre mercoledì approderà in Parlamento. Tra le novità dell'ultima versione spuntano gli sgravi fiscali per chi assume giovani laureati a pieni voti, oltre a una sorta di flax tax per i ...

La Manovra strizza l'occhio alle famiglie : terra e agevolazioni per chi ha tre figli : La Manovra tanto criticata dall'Europa pensa alle famiglie. Nell'ultima bozza della Legge di Bilancio, che sta per approdare in Parlamento domani 31 ottobre, il Governo ha inserito un provvedimento ...

La Manovra : pacchetto per il Sud - terre gratis col terzo figlio - flat tax per le ?ripetizioni?. Le schede : Il testo ufficiale della manovra arriverà soltanto domani in Parlamento. Ma nell?ultima bozza circolata ieri, le novità non mancano. Molte sono rivolte al Sud. Un modo,...

Manovra - terreni gratis per famiglie con un terzo figlio in arrivo : terreni affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. E' una delle misure per favorire la crescita demografica contenute nell'ultima bozza ...

Manovra svuotata. Per reddito di cittadinanza e pensioni solo i soldi. Per le norme si dovranno aspettare due leggi ad hoc a gennaio : È come quando la squadra sfavorita sta vincendo contro l'avversario blasonato e il portiere perde tempo, in attesa che l'arbitro fischi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, estremi difensori della legge di bilancio, cincischieranno al limite della loro area di rigore fino a gennaio. Perché oggi a Palazzo Chigi Giuseppe Conte e Giovanni Tria si sono seduti attorno a un tavolo. Con loro i plenipotenziari di Lega e Movimento 5 stelle sul ...

Manovra : terreni gratis e flat per i prof : ANSA, - ROMA, 29 OTT - terreni affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. E' una delle ultime misure "per favorire la crescita ...

Manovra - Berlusconi : “Aumenta debito per assistenzialismo. Lega metta fine a governo contro natura” : “Alla Lega diciamo: questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime quindi gli dico, mettete un alt alla continuazione di questo governo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro ‘Bettino Craxi-Uno sguardo sul mondò al teatro Franco Parenti di Milano. “Questo governo è un’alleanza illogica e innaturale”. E sulla Manovra ha aggiunto: ...

Manovra - flat tax ai prof per le ripetizioni Terreni gratis con il terzo figlio. Il testo : Gli articoli passano da 70 a 115. Il testo dovrebbe arrivare domani alla Camere. Le Regioni dovranno tagliare i vitalizi di presidenti e consiglieri o le risorse trasferite dal governo saranno tagliate. Iniziativa per favorire la crescita demografica

Manovra - prevista una flat tax al 15% ai professori per le ripetizioni : Iva: si conferma lo stop per intero agli aumenti per il solo 2019 mentre prevista una "sterilizzazione" parziale per il 2020 e 2021