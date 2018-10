Manovra | Mef | nuova lettera Ue su debito | risposta entro il 13 novembre

Manovra in dirittura d'arrivo. Oggi il testo al vaglio del Mef - domani la parola alle Camere : Tra i 115 articoli mancano il Reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, che saranno varati attraverso appositi provvedimenti normativi -

Manovra - MEF assicura : "Dialogo con Bruxelles continua" : Lo hanno riferito fonti del Ministero dell'Economia , dopo la doccia fredda arrivata sull'Italia che non ha superato il test della Manovra . E' la prima volta che un Paese è costretto a rivedere il ...

Manovra - fonti Mef : valutazione Ue era ampiamente prevista : E' quanto riferiscono fonti del Ministero dell'economia. Le stesse fonti precisano che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che …

Manovra - fonti Mef : valutazione Ue era ampiamente prevista : E' quanto riferiscono fonti del Ministero dell'economia.Le stesse fonti precisano che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che la politica per la ...

Manovra : tensione Mef-M5S su dl fiscale - slitta a Cdm lunedì : Roma, 10 ott., askanews, - Il governo continua a lavorare al dl fiscale collegato alla Manovra , ma non mancano anche in questo caso le tensioni fra il ministero guidato da Giovanni Tria e il Movimento ...

Manovra - Salvini-Di Maio : “non si cambia” - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria “rispetto per tecnici Mef” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:25:00 GMT)