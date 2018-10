Manovra | l' Europa avverte l' Italia | ' Misure incompatibili con il debito così elevato'

La Manovra italiana è un ordigno contro le libertà dell'Europa : Ritorno sul saggio di Adam Tooze, che tra l'altro è nipote di una celebre spia sovietica del gruppo di Oxford alla quale ha dedicato una sua opera, perché il sangue non è acqua e al nonno comunista ...

La Manovra italiana è un ordigno contro le libertà dell’Europa : Ritorno sul saggio di Adam Tooze, che tra l’altro è nipote di una celebre spia sovietica del gruppo di Oxford alla quale ha dedicato una sua opera, perché il sangue non è acqua e al nonno comunista andava reso omaggio. Sulla London Review of Books di settembre Tooze recensisce una nuova biografia di

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la Manovra - pronto a non pagare l'Europa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...

Manovra - Giancarlo Giorgetti e la trattativa con l'Europa : come salvare le banche? : Giancarlo Giorgetti , il leghista bocconiano ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, fa parte insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria del partito dei responsabili , gli antri ...

Manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott. , askanews, - l'Italia "non è un problema" per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

Quanto siamo nella me**a ora che l Europa ha bocciato la Manovra? : Per capire meglio cosa ci aspetta, abbiamo chiesto qualche chiarimento a Francesco Saraceno , macroeconomista dell' OFCE di Parigi e autore di La scienza Inutile. Tutto ciò che non abbiamo voluto ...

Manovra 2019 bocciata dall'Europa - Di Maio : 'Non cambierà - siamo Stato sovrano" - : Dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue, il governo continua a fare quadrato sul testo della legge di bilancio. Il vicepremier: "I mercati sono preoccupati per storytelling falso". Conte ...

Manovra. Tria apre verso l’Europa : “decideremo come fare” : Alla fine i grillini dovranno cedere all’Europa. A Porta a Porta il ministro dell’Economia Giovanni Tria spiega infatti che lo

Manovra bocciata dall’Europa : e ora che succede? : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Manovra bocciata da Ue - governo verso lo scontro con l'Europa - Di Maio : 'Avanti così' : La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. In Europa non c'era grande simpatia verso la Manovra finanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Il governo italiano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la Manovra - il governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

Manovra bocciata dall'Ue : deviazione netta del Governo/ Ultime notizie - Giorgetti : "mai più supini all'Europa" : Manovra Economica 2019: Commissione Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede ora. Ultime notizie, Salvini-Di Maio a Moscovici: 'non si cambia'.

Cosa succede adesso che l'Europa ha bocciato la Manovra economica italiana? : ...sostenere le proprie posizioni lontane da quelle richieste da Bruxelles e Roma non ne ha per ora visto che la manovra è lontana dalle indicazioni comunitarie e la lettera del ministro dell'economia ...