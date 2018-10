Manovra Economica | presentata una nuova bozza che andrà mercoledì alle

Conte : «La Tap si farà - fermare l'opera costerebbe come una Manovra economica» : Sul progetto Tap «non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In...

Manovra Economica : il Governo avrebbe un piano di riserva per limare il deficit : In queste ore immediatamente successive alla bocciatura [VIDEO] del Documento Programmatico di Bilancio italiano da parte della Unione Europea chi sta più sulle spine è certamente il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Tria, infatti, si trova a dover soddisfare due opposte esigenze. Da una parte deve sostenere, come è giusto, la posizione del Governo italiano nel consesso europeo. Dall'altra, però, deve cercare di convincere ...

Manovra Economica : arriva la bocciatura da parte dell'Unione Europea : Nonostante la fermezza del Governo M5S - Lega ad andare avanti con l'attuale impostazione della Manovra economica l'Unione Europea ha ufficialmente, e per di più a mercati aperti, bocciato il Documento Programmatico di Bilancio inviatogli dal Governo italiano. Una bocciatura totale comunicata [VIDEO]intorno alle ore 15:00 italiane e che, fondamentalmente, sarebbe dovuta alla deviazione dal percorso europeo di riduzione del deficit. Si tratta ...

Cosa succede adesso che l'Europa ha bocciato la Manovra Economica italiana? : ...sostenere le proprie posizioni lontane da quelle richieste da Bruxelles e Roma non ne ha per ora visto che la manovra è lontana dalle indicazioni comunitarie e la lettera del ministro dell'economia ...

Cosa succede adesso che l’Europa ha bocciato la Manovra Economica italiana? : Non un fulmine a ciel sereno, ma come ogni fulmine che si rispetto colpisce duro. La Commissione europea ha bocciato la manovra di bilancio presentata dal governo italiano. Per l’Italia è la prima volta. La motivazione è chiara e ampiamente preannunciata: le misure previste dall’Italia non garantiscono il mantenimento delle regole comuni, concordate tra tutti i Paesi membri dell’Eurozona. Sono quelle misure che per Bruxelles sono necessarie e ...

La Commissione Europea ha bocciato la Manovra Economica proposta dal governo italiano : La Commissione Europea ha comunicato all’Italia di aver bocciato la manovra economica che il governo italiano vuole approvare. La decisione della Commissione, formulata durante la riunione del collegio della Commissione Europea, è arrivata un giorno dopo la lettera con cui The post La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano appeared first on Il Post.

Bonino : 'La Manovra Economica del Governo è come indebitarsi per cambiare l'Ipad' : Europa: miraggio o realta' è il titolo di un evento a margine del quale Emma Bonino ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni al Fatto Quotidiano. L'occasione è stata proficua per permettere alla senatrice di tornare a ribadire il suo punto di vista critico sulle politiche che il Governo Conte intende mettere in atto. L'ennesima occasione per proferire parole che non celano in alcun modo il dissenso verso un esecutivo che, a quanto pare, ...

Una Manovra Economica contro i poveri : Invece di sganciare il soggetto in difficoltà dal ricatto lo si rinchiude in un ulteriore trappola che serve solo agli interessi del modello economico di riferimento del governo: il liberismo ...

Manovra Economica - Becchetti : "Stiamo diventando sempre meno credibili ed affidabili" : E che in un'economia globale profondamente integrata le filiere produttive e il sistema finanziario non consentono una soluzione autarchica. A pagare le conseguenze del naufragio in una nuova crisi ...

Manovra Economica - l’Asaps denuncia : “condono anche per multe e bollo auto” : C’è sdegno da parte dell’Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale: stando a quanto emerso nel disegno della Manovra finanziaria, sarebbe previsto un condono anche per le multe stradali – fino a un valore di 1.000 euro – e per la tassa di circolazione non pagata fino al 2010. È quanto sostiene sul portale dell’Asaps il presidente dell’associazione, Giordano Biserni. “Come vi siete comportati nel decennio scorso le avete ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ue : oggi al summit migrazioni e Manovra Economica italiana. Lodi - novità per le mense : Cronaca: caso-Lodi, il Comune rivede il regolamento per l'accesso alla mensa scolastica Dopo le proteste per il regolamento del Comune di Lodi, che aveva di fatto estromesso circa 200 bambini dalle ...

Sondaggi politici elettorali : cedono Lega e M5S - la Manovra Economica divide gli italiani : L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. La rilevazione evidenzia un ulteriore perdita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno fatto registrare un calo nelle ultime intenzioni di voto [VIDEO]. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 30,5%, dopo aver perso lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana. La flessione è maggiore per i pentastellati -0,9%, che scendono al 28,1%. Dando uno sguardo agli altri ...

Manovra Economica - la commissione Ue prende tempo : giudizio solo dopo il verdetto delle agenzie di rating : Se l'Unione Europea tollerasse dei "derapages" dell'Italia rispetto alle regole di bilancio dell'Unione, arriverebbero gli "insulti e le invettive" da parte degli altri paesi, quelli che hanno i conti in regola. Jean Claude Juncker non nasconde la preoccupazione. Ma nel giorno in cui il documento programmatico di bilancio italiano arriva sul suo tavolo a Palazzo Berlaymont, il presidente della commissione Europea si muove come un funambolo: il ...